सूरत : सेवा फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री मोदी के 75वें जन्मदिन पर शुरू किया निःशुल्क दंत चिकित्सा सप्ताह
सेवा आयुर्वेदिक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में मिलेंगी कई स्वास्थ्य सुविधाएं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा फाउंडेशन द्वारा शुरू किए गए नए प्रकल्प सेवा आयुर्वेदिक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में बुधवार से निशुल्क दंत चिकित्सा सप्ताह का शुभारंभ हुआ।
इस शिविर में मरीजों को डेंटल चेकअप, दांतों की सफाई, बच्चों की डेंटल जांच, दांतों की फिलिंग और एक्स-रे जैसी सुविधाएं निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिविर के प्रथम दिन छोटू भाई पाटिल, विनोद भाई पटेल और गिरिजाशंकर मिश्रा सहित कई अतिथि उपस्थित रहे।
फाउंडेशन के अध्यक्ष राजीव ओमर ने जानकारी देते हुए बताया कि सेवा आयुर्वेदिक मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा, पंचकर्म चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पैलिएटिव सेंटर जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी।
उन्होंने आगे बताया कि नवरात्रि से गर्भ संस्कार शिविर भी शुरू किया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सक गर्भवती महिलाओं को परामर्श देंगे। जन्मदिन उत्सव के तहत जल्द ही यहां हृदय रोग संबंधी शिविर भी आयोजित किया जाएगा।