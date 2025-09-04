लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी का हुआ वार्षिक निरीक्षण 

सहायक आयुक्त मीना जोशी ने विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारण और तनावमुक्त अध्ययन का दिया संदेश

केंद्रीय विद्यालय संगठन, अहमदाबाद संभाग की सहायक आयुक्त श्रीमती मीना जोशी के नेतृत्व में वार्षिक निरीक्षण दल का गुरुवार, 4 सितंबर 2025 को केंद्रीय विद्यालय ओएनजीसी सूरत में आगमन हुआ। निरीक्षण दल में रमेश पांडे (प्राचार्य, ओएनजीसी वडोदरा), अरविंद कुमार सिंह (प्राचार्य, एफएस दरजीपुरा) तथा श्रीमती सुनीता त्रिपाठी (मुख्याध्यापिका, एफएस वडोदरा) सम्मिलित थे।

विद्यालय प्राचार्य राजेश कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने सहायक आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। प्रार्थना सभा में बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया, प्राथमिक विभाग के छात्रों ने एफएलएन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुति दी, जबकि सेकेंडरी वर्ग के विद्यार्थियों ने स्टेम प्रयोगों द्वारा विज्ञान और गणित का संगम दिखाया। इसके अलावा एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत छात्रों ने छत्तीसगढ़ी समूह गीत प्रस्तुत कर समा बाँधा।

अपने उद्बोधन में सहायक आयुक्त ने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण और तनावमुक्त अध्ययन पर जोर देते हुए कहा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन शिक्षा के उच्च मानदंडों का निर्वहन करता है और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विशेष रूप से 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया तथा छात्रों से संवाद कर उन्हें नियमित अध्ययन और समयबद्ध तैयारी की सलाह दी।

निरीक्षण के दौरान दल ने कक्षा शिक्षण, विज्ञान एवं भाषा प्रयोगशालाएँ, खेल प्रांगण, भवन सुरक्षा, अग्निशमन व्यवस्था तथा अन्य विभागों का अवलोकन किया। शिक्षकों की नवाचारपूर्ण शिक्षण पद्धतियों की सराहना की गई और विद्यालय की प्रशासनिक कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित पाया गया।

कार्यक्रम के अंत में सहायक आयुक्त की अध्यक्षता में शिक्षकों के साथ एक बौद्धिक बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षण में नवाचार और विद्यार्थियों की प्रतिभा निखारने पर बल दिया गया। बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम लाने की प्रेरणा भी प्रदान की गई। कार्यक्रम का संयोजन हिंदी पीजीटी दिलीप कुमार शर्मा ने किया।

