कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर में मसाला बनाने की तीन दिवसीय ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत 

सूरत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर भारत अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से सूरत शहर में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक नई पहल की गई है।

सूरत 24 लोकसभा के सांसद मुकेश दलाल के नेतृत्व में वेसु क्षेत्र स्थित कृषि विज्ञान केन्द्र परिसर (वेसु पुलिस थाने के पास) में महिलाओं के लिए मसाला बनाने की विधि संबंधी ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में बहनों ने भाग लिया।

मीडिया से बात करते हुए लोकसभा सांसद मुकेश दलाल ने बताया कि, इस प्रशिक्षण में विशेष रूप से मसाला बनाने की विशेषज्ञ प्रशिक्षक द्वारा महिलाओं को मसाला तैयार करने की संपूर्ण विधि सिखाई जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराना और परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है। और यह तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित की गई है। इस अवसर पर कृषि विज्ञान केंद्र के संचालक जनकसिंह और उनकी टीम सहभागी रही।

इस पहल से न केवल महिलाओं को स्वावलम्बन मिलेगा बल्कि वे अपने घर-परिवार का भरण-पोषण करने में भी सक्षम बनेंगी।