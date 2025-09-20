सूरत : चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने तिरुपुर, करूर और इरोड का दौरा किया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के 20 उद्योगपतियों का प्रतिनिधिमंडल 16 सितंबर 2025 को दक्षिण भारत के तिरुपुर, करूर और इरोड स्थित कपड़ा इकाइयों के दौरे पर गया। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने कई औद्योगिक संस्थानों और प्रमुख कंपनियों से मुलाकात कर उद्योग एवं व्यापार के आपसी सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की।

प्रतिनिधिमंडल ने तिरुपुर निर्यात संघ (TEA) और करूर वस्त्र निर्माता निर्यात संघ के साथ बैठक की। इसमें केंद्र सरकार के समक्ष नीति-संबंधी प्रतिनिधित्व, सूरत से एमएमएफ (मैन्-मेड फाइबर) उत्पादों के निर्यात में वृद्धि, कच्चे माल की उपलब्धता, अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव और वैकल्पिक निर्यात बाज़ारों पर चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर सहमति व्यक्त की, जिसके तहत तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन सूरत के निर्माताओं को निर्यात संबंधी जानकारी और पूछताछ उपलब्ध कराएगा।

प्रतिनिधिमंडल ने तिरुपुर स्थित साउथ इंडिया इम्पोर्टेड मशीन्स निटर्स एसोसिएशन (SIMKA) के सीएफसी केंद्र और AIC-NIFTTEA का दौरा किया। ये केंद्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को उत्पाद विकास, अनुसंधान, डिजाइन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं।

AIC-NIFTTEA हर वर्ष लगभग 700 प्रशिक्षित स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों को परिधान उद्योग में उपलब्ध कराता है।

इसी संस्थान के एक छात्र द्वारा शुरू की गई कंपनी टेक्नो स्पोर्ट्सवियर प्रा. लि. का भी दौरा किया गया, जिसने सरकार की PLI योजना के तहत ₹150 करोड़ का निवेश किया और मात्र दो वर्षों में ₹450 करोड़ का वार्षिक कारोबार हासिल किया है।

प्रतिनिधिमंडल ने एशियन फैब्रिक्स प्रा. लि. (करूर) का भी दौरा किया, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल कंपनी है और IKEA जैसी वैश्विक ब्रांड को सप्लाई करती है।

तिरुपुर और करूर की कंपनियों ने सूरत उद्योगपतियों को चीन से आयातित एमएमएफ फैब्रिक्स के नमूने दिखाते हुए कहा कि यदि ये फैब्रिक्स सूरत में बनाए जाएँ, तो वे इन्हें सूरत से खरीदेंगे और संबंधित पूछताछ भी सूरत के उद्यमियों को भेजेंगे। उन्होंने सूरत के कपड़ा उद्योग को नए आयाम दिलाने के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया।