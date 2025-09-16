सूरत में श्री श्याम भक्त मित्र मंडल का भव्य रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर

सूरत। लोक लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिवस को विशेष रूप से मनाने के उद्देश्य से श्री श्याम भक्त मित्र मंडल ने रविवार, 14 सितंबर को वीआईपी रोड स्थित श्री श्याम मंदिर प्रांगण में अपने 16वें रक्तदान एवं स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन किया। यह शिविर “नर सेवा ही नारायण सेवा” की भावना को साकार करते हुए मानवता की सेवा हेतु विशाल स्तर पर संपन्न हुआ।

कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन के साथ मुख्य अतिथियों अनूप पोद्दार, ओमप्रकाश सोंथालिया, रजनीश अग्रवाल, प्रमोद बाहेती, संदीप शाह और विकास गोयनका ने किया। मंडल अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल और मुख्य संयोजक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि सुबह से ही रक्तदाताओं की लंबी कतारें लगी रहीं।

सूरत की किरण हॉस्पिटल, महावीर हॉस्पिटल, सूरत रक्तदान केंद्र, सरदार वल्लभभाई ब्लड बैंक और सिविल ब्लड बैंक के सहयोग से 888 पंजीकरण हुए और 725 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया।

नेत्र जाँच में 782 लोगों की स्क्रीनिंग की गई, जिनमें से 180 को निःशुल्क चश्मे दिए गए और 127 मरीजों में मोतियाबिंद पाया गया। मंडल द्वारा इनका निःशुल्क ऑपरेशन कराया जाएगा। सामान्य स्वास्थ्य जाँच में 236 लोगों का ब्लड प्रेशर, शुगर, ऑर्थोपेडिक और स्त्री रोग संबंधी परीक्षण हुआ, वहीं 136 लोगों को सुजोक चिकित्सा प्रदान की गई।

शिविर में कैलाश हाकीम, रामप्रकाश रूंगटा, चंद्रशेखर भगेरिया, विनोद कानोडिया, राजकुमार अग्रवाल, प्रदीप सालासर, ताराचंद अग्रवाल और विश्वनाथ पचेरिया जैसे गणमान्यजन उपस्थित रहे और रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया।

विशेष बात यह रही कि इस अवसर पर मंडल के 6 नए संरक्षक और 9 आजीवन सदस्य बने। सभी रक्तदाताओं को उपहार और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

नगरसेविका रोहिणी पाटिल, छोटूभाई पाटिल, किशोर बिंदल और रश्मि साबू की प्रेरक उपस्थिति ने आयोजन को और भी गरिमामयी बनाया।