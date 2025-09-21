लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : दिवाली पर यात्रियों के लिए 1600 अतिरिक्त बसें

परिवहन राज्य मंत्री हर्ष संघवी बोले – ‘एसटी आपके द्वार’ योजना से यात्रियों को घर तक पहुँचाया जाएगा

सूरत। दिवाली त्योहारों में यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम (GSRTC) ने सूरत से विभिन्न जिलों के लिए 1600 अतिरिक्त बसें चलाने की घोषणा की है। ये बसें 16 से 19 अक्टूबर तक सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, पंचमहल, दाहोद, नासिक (महाराष्ट्र) सहित कई मार्गों पर चलाई जाएँगी।

परिवहन एवं गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सूरत सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो यात्री पूरी बस का समूह बुक करेंगे, उन्हें ‘एसटी अपना द्वार’ योजना के तहत उनकी सोसाइटी से सीधे गृहनगर तक पहुँचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि अतिरिक्त मांग होगी तो निगम और बसें आवंटित करने के लिए भी तैयार है।

यात्री अग्रिम बुकिंग सभी प्रमुख बस स्टेशनों – सेंट्रल बस स्टेशन, अडाजण, उधना, कामरेज और कडोदरा से कर सकेंगे। साथ ही www.gsrtc.in
 वेबसाइट, GSRTC मोबाइल ऐप और अधिकृत एजेंटों के माध्यम से भी ऑनलाइन टिकट बुकिंग संभव होगी।

पिछले वर्ष दिवाली पर सूरत एसटी विभाग ने 1359 फेरे संचालित किए थे और 86,599 यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुँचाया था, जिससे निगम को 2.57 करोड़ रुपये की आय हुई थी।

बस संचालन का समय और स्थान

अतिरिक्त बसों का संचालन शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक होगा।

सौराष्ट्र की ओर जाने वाली बसें – रामचौक, मोटा वराछा से

दाहोद, गोधरा, झालोद, पंचमहल की ओर – सूरत सिटी बस स्टेशन, सेंट्रल बस स्टेशन के सामने और रामनगर रांदेर रोड बस स्टेशन से

उत्तर गुजरात और अहमदाबाद की ओर – सूरत सेंट्रल स्टेशन से

सूरत से बस का किराया इस प्रकार होगा। अमरेली 440 रुपये, सावरकुंडला 470 रुपये, भावनगर- 40 रुपये 385, महुवा- 450, गरियाधर- 425, राजकोट - 425, जूनागढ़- 480, जामनगर- 480, ऊना- 525, अहमदाबाद- 310, डिसा- 425, पालनपुर- 410, दाहोद- 340, ओलपाड दाहोद- 345,
ओलपाड झालोद- 350, क्वांट- 290, छोटाउदेपुर- 305, लुनावाडा-315

प्रेस कॉन्फ्रेंस में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल, सांसद मुकेशभाई दलाल, विधायक संदीपभाई देसाई, अरविंदभाई राणा, महापौर दक्षेशभाई मावानी, नगर संगठन अध्यक्ष परेश पटेल और एसटी संभागीय निदेशक पीवी गुर्जर भी उपस्थित रहे।

