सूरत : वराछा बैंक को राष्ट्रीय स्तर पर दो प्रतिष्ठित पुरस्कार

गुजरात के अग्रणी वराछा को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग क्षेत्र में एक और उपलब्धि अपने नाम की है। गोवा में आयोजित ‘फ्रंटियर्स को-ऑप बैंक अवार्ड्स – 2025 (एफसीबीए)’ समारोह में बैंक को बड़े शहरी सहकारी बैंकों की श्रेणी में ‘सर्वश्रेष्ठ एनपीए प्रबंधन’ और ‘सर्वश्रेष्ठ एलओएस-एलएमएस परिवर्तन’ के लिए सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार गुरुवार, 18 सितंबर को गोवा स्थित होटल हॉलिडे इन में आयोजित भव्य समारोह में प्रदान किया गया। इस अवसर पर आरबीआई के अधिकारी, देशभर के 582 सहकारी बैंकों के प्रतिनिधि और बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। वराछा बैंक की ओर से निदेशक नरेंद्रभाई कुकड़िया, निदेशक राजेंद्रभाई बाम्भारोलिया, सहायक महाप्रबंधक शैलेशभाई भूत और बिपिनभाई चोवटिया ने पुरस्कार ग्रहण किया।

बैंक के अध्यक्ष भवानभाई नवापरा ने इस उपलब्धि को पूरे वराछा बैंक परिवार को समर्पित करते हुए कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर प्राप्त यह सम्मान गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि यह सफलता निदेशकों, प्रबंधन मंडल, कर्मचारियों, सदस्यों और जमाकर्ताओं की अटूट लगन और परिश्रम का परिणाम है। राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त यह पुरस्कार बैंक का आत्मविश्वास बढ़ाएगा और आगे निरंतर प्रगति के लिए प्रेरित करेगा।