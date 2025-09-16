लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान

सूरत ग्रीन व्हीकल पॉलिसी 2025 का लॉन्चिंग; कैलाश खेर का लाइव कॉन्सर्ट, ₹163 करोड़ के विकास कार्यों का भूमिपूजन

पीएम मोदी के जन्मदिन पर सूरत में 'स्वच्छता योद्धाओं' का सम्मान

सूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन को 'सेवा उत्सव' के रूप में मनाते हुए, सूरत नगर निगम ने आज शहर को स्वच्छता में देश में नंबर-1 बनाने वाले सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। यह सम्मान समारोह इंदौर स्टेडियम में आयोजित किया गया।

इस अवसर पर, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल ने ₹20.96 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और ₹142 करोड़ के कार्यों का भूमिपूजन किया, जिससे कुल ₹163.13 करोड़ के विकास कार्यों को हरी झंडी मिली। 

कार्यक्रम का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा 'सूरत ग्रीन व्हीकल पॉलिसी 2025' का लॉन्चिंग है। सूरत देश का पहला नगर निगम है जिसने ऐसी नीति बनाई है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। 

सफाई योद्धा कल्याण कोष में योगदान के लिए, 'यूथ फॉर गुजरात चैरिटेबल ट्रस्ट' द्वारा प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर का एक लाइव कॉन्सर्ट भी आयोजित किया गया, जिसने पूरे कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए।

यह आयोजन स्वच्छता और विकास के प्रति सूरत नगर निगम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और उन सभी लोगों को समर्पित है जिन्होंने शहर को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

