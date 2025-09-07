सूरत : सचिन पायलट की जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन

सूरत। राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री और युवा नेता सचिन पायलट की जयंती के अवसर पर श्रीनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट, समस्त गुर्जर समाज और सर्वसमाज की ओर से सूरत में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस पहल का उद्देश्य शिक्षा और खेलों में जागरूकता बढ़ाना तथा नशा मुक्त समाज का निर्माण करना रहा।

रक्तदान शिविर का आयोजन पटेल नगर हॉल, अश्वनीकुमार रोड पर किया गया, जिसका उद्घाटन किसान नेता दर्शनभाई नायक, पाटीदार सामाजिक ट्रस्ट सूरत के अध्यक्ष जीनाभाई खींची, पटेल समाज के नेता मोहनभाई पटेल, नगर प्राथमिक शिक्षा समिति सूरत के पूर्व सदस्य सुरेशभाई सुहागिया, उम्बेल देवनारायण मंदिर के अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर और उपाध्यक्ष भैरूलाल गुर्जर ने दीप प्रज्वलित कर किया।

यह रक्तदान शिविर किरण हॉस्पिटल के सहयोग से आयोजित हुआ, जिसमें कुल 51 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदाताओं को समाज की ओर से सम्मानित भी किया गया।

इस सफल आयोजन में सर्व समाज के अध्यक्ष हरीशभाई गुर्जर सहित मोतीलाल चोपड़ा, गोवर्धन गुर्जर, छोटा राम गुर्जर, द्वारकादास रुदानी, दिनेशभाई चावला, लवेश गुर्जर, अलकेश पटेल, चेनाराम गुर्जर, नारायण गुर्जर, हरेशभाई गुर्जर और महेशभाई केवड़िया ने सक्रिय भूमिका निभाई।