लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता सप्ताह के उपलक्ष्य में नॉलेज फेस्ट का आयोजन

On
सूरत : एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल में स्वतंत्रता सप्ताह के उपलक्ष्य में नॉलेज फेस्ट का आयोजन

सूरत । एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल द्वारा स्वतंत्रता सप्ताह के उत्सव के अंतर्गत हाल ही में “नॉलेज फेस्ट”  का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कक्षा 5 से 12 के विद्यार्थियों ने शिक्षकों और अभिभावकों के समक्ष विभिन्न विषयों पर आधारित प्रोजेक्ट्स, प्रस्तुतियाँ और मॉडल प्रदर्शित किए।

कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थियों ने नेतृत्व करते हुए अपने-अपने विषयक्षेत्र के अनुसार अनोखे प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। कॉमर्स के विद्यार्थियों ने हेज फंड्स, हाइप मार्केट्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग तथा स्पोर्ट्स इकॉनमी के विकास पर शोधपूर्ण प्रस्तुतियाँ दीं। ह्यूमैनिटीज़ के विद्यार्थियों ने सूरत शहर के मास्टर प्लान का मॉडल तैयार कर देश-विदेश के शहरों से मिले अनुभवों और सीख को साझा किया।

साइकोलॉजी और बायोलॉजी के विद्यार्थियों ने संयुक्त रूप से “एपिजेनेटिक डिस्प्ले” प्रस्तुत किया, जिसमें समझाया गया कि कैसे जीन की अभिव्यक्ति और व्यवहार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित होते हैं। फिजिक्स के विद्यार्थियों ने रडार सिस्टम, अल्ट्रासोनिक रेंजिंग और अक्षय ऊर्जा भंडारण हेतु ग्रेविटी-बैटरी जैसे मॉडल प्रदर्शित किए। वहीं, कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों ने फेस रिकग्निशन टूल और हाथ के इशारों को टेक्स्ट में बदलने वाले साइन-लैंग्वेज इंटरफेस जैसे कार्यशील प्रोटोटाइप्स प्रस्तुत किए।

सुनीता मटू, आचार्य, एएमएनएस इंटरनेशनल स्कूल ने इस फेस्ट को “जीवंत कक्षा” बताते हुए कहा, “नॉलेज फेस्ट ने यह साबित किया कि सीखना तब और प्रभावी होता है जब वह सहयोगात्मक और वास्तविक जीवन से जुड़ा हो। विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों ने मिलकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना को कैंपस के हर कोने में साकार किया, यह गर्व की बात है।”

करियर निर्माण और जीवन-कौशल भी इस फेस्ट का अहम आकर्षण रहे। कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने “फाइनेंशियल लिटरेसी कॉर्नर” बनाकर बजटिंग और सामान्य वित्तीय धोखाधड़ी से बचाव की जानकारी दी। साथ ही न्यूरो-मार्केटिंग, फूड स्टाइलिंग, पब्लिक पॉलिसी और गेम डिज़ाइनिंग जैसे नए करियर विकल्पों पर भी प्रकाश डाला गया। साइबर सुरक्षा, एथिकल हैकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित विशेष सत्र फेस्ट के मुख्य आकर्षण रहे।

कक्षा 5 से 9 तक के विद्यार्थियों ने भी उत्साहपूर्वक रचनात्मक प्रोजेक्ट्स प्रस्तुत किए। गणित में सुपरस्टोर मॉडल, रेलवे और एयरलाइंस की तुलनात्मक प्रस्तुति, प्रायिकता (Probability) और पाइथागोरस  प्रमेय के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। विज्ञान के विद्यार्थियों ने वर्षा जल संचयन, मैगलेव (Maglev) तकनीक, वायु शुद्धिकरण, स्वचालित कपड़े सुखाने का उपकरण और डायलिसिस के कार्यशील मॉडल प्रदर्शित किए।

सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों ने संकटग्रस्त नदियाँ, विश्व धरोहर, समुद्र-तल का मानचित्रण और प्राकृतिक अजूबों पर प्रोजेक्ट्स तैयार किए। अंग्रेजी विभाग के विद्यार्थियों ने मैकबेथ के दृश्य, पुस्तक समीक्षाएँ, व्याकरण आधारित खेल और नाटक जीवंत तरीके से प्रस्तुत किए। हिंदी और संस्कृत विभाग ने वाद-विवाद, पाठ पठन और विषय-आधारित कॉर्नर के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

क्रॉस-डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट्स भी विशेष आकर्षण रहे। कक्षा 7 के विद्यार्थियों ने समुद्र-तल की गतिशीलता को संगीत की रचना में प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, वहीं कक्षा 9 के विद्यार्थियों ने धातु विज्ञान और काँच उद्योग के अध्ययन को एकीकृत रूप में प्रदर्शित किया।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat PNN AM/NS India

Related Posts

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया

सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स ने 79वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया

सूरत : ₹1550 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी, 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट दाखिल

सूरत : ₹1550 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी, 1.5 लाख पन्नों की चार्जशीट दाखिल

सूरत में जुए के अड्डे पर फ़िल्मी अंदाज़ में छापा

सूरत में जुए के अड्डे पर फ़िल्मी अंदाज़ में छापा

सूरत : सुमुल डेयरी के अध्यक्ष मानसिंहभाई पटेल 'इफको सहकारी रत्न' से सम्मानित

सूरत : सुमुल डेयरी के अध्यक्ष मानसिंहभाई पटेल 'इफको सहकारी रत्न' से सम्मानित