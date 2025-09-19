सूरत : वेसू में रामलीला महोत्सव का शुभारंभ 22 से 

शहर के वेसू स्थित रिलायंस मार्केट के सामने एसएमसी के रामलीला मैदान पर इस वर्ष भी श्री आदर्श रामलीला ट्रस्ट द्वारा रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर से 5 अक्टूबर तक प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से 11 बजे तक चलेगा।

ट्रस्ट के अध्यक्ष रतन गोयल और मंत्री अनिल कुमार अग्रवाल ने पत्रकार परिषद में जानकारी देते हुए बताया कि मंचन वृंदावन के रासाचार्य त्रिलोक चंद शर्मा की मंडली द्वारा किया जाएगा। इस मंडली में लगभग 35 कलाकार शामिल होंगे, जिनमें रामलीला कलाकार और वाद्य यंत्र बजाने वाले साजिंदे सम्मिलित हैं। इस अवसर पर प्रहलाद अग्रवाल, सुशील बंसल सहित ट्रस्ट के अन्य महानुभाव उपस्थित रहे।

आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सनातन संस्कृति के प्रचार-प्रसार के साथ युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं और मूल्यों से जोड़ना है। इस दौरान शहर के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें पुलिस आयुक्त, जीएसटी आयुक्त, आयकर आयुक्त और मनपा आयुक्त शामिल हैं, विभिन्न अवसरों पर उपस्थिति दर्ज कराकर प्रेरणा देंगे।

उन्होंने बताया कि महोत्सव में विशेष आकर्षण राम बारात 25 सितंबर को शाम 4 बजे श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, न्यू सिटी लाइट से प्रारंभ होगी। यह राजहंस जियोन, केनाल रोड और सोमेश्वरा इंक्लेव से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी। मार्ग में भक्तों द्वारा जगह-जगह आरती और स्वागत किया जाएगा। बारात में बैंड-बाजा, रोशनी, झूमर और आकर्षक झांकियां शामिल होंगी। जबकि रावण दहन 2 अक्टूबर को शाम 6 बजे वीआईपी रोड पर एसएमसी बस डिपो प्लॉट पर भव्य आतिशबाजी के साथ होगा। इसके अलावा 3 अक्टूबर को श्रीराम का राज्याभिषेक, 4 अक्टूबर को दिव्य रासलीला तथा 5 अक्टूबर को हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही इस वर्ष का रामलीला महोत्सव संपन्न होगा।