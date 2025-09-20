सूरत :  बिहार विकास परिषद द्वारा भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन

बिहार विकास परिषद सूरत द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य दुर्गा पूजा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक सिंधी समाज वाडी, विजय गारमेंट के पीछे, रामनगर, रांदेर रोड सूरत में सम्पन्न होगा। पिछले 31 वर्षों से बिहार समाज के लोग मां दुर्गा की आराधना कर समाज में एकजुटता और समृद्धि का संदेश देते आ रहे हैं।

परिषद के संयोजक निरंजन अग्रवाल और सह-संयोजक संजय झा के नेतृत्व में महोत्सव की तैयारियां की गई हैं। परिषद के पदाधिकारी और सदस्यगण सपरिवार प्रतिदिन पूजा-अर्चना में सम्मिलित होंगे। 22 सितंबर को प्रातः 10:00 से 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में कलश पूजन और स्थापना पूजा से कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। इसके बाद प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल आरती एवं प्रसाद वितरण का आयोजन रहेगा।

पहले दिन रात 8 बजे की आरती में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी उपस्थित रहेंगे। 28 सितंबर को महिला समिति द्वारा बच्चों के लिए प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होगा। 29 सितंबर सप्तमी पर जबलपुर की प्रसिद्ध भजन गायिका प्रीति सरगम सिंह संगीतमय संध्या प्रस्तुत करेंगी। 30 सितंबर को इंडियन आइडल प्रतियोगी राधा श्रीवास्तव और गायक अमित कुमार भजन संध्या में शामिल होंगे।

आगामी 1 अक्टूबर को भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह (प्रियंका) और माटी के लाल अनिल यादव भजन व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इस पूरे महोत्सव में विशिष्ट अतिथि प्रतिदिन संध्या आरती में शामिल होंगे। बिहार विकास परिषद ने सभी भक्तजनों और सूरतवासियों को माता दुर्गा के आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु सपरिवार आमंत्रित किया है।