सूरत

सूरत :  यात्री सेवा दिवस पर सूरत एयरपोर्ट परिसर में मेगा वृक्षारोपण

बैटर टुमारो फाउंडेशन, एएआई और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन की संयुक्त पहल

यात्री सेवा दिवस पर सूरत एयरपोर्ट परिसर में मेगा वृक्षारोपण

यात्री सेवा दिवस के अवसर पर सोमवार सुबह सूरत इंटरनेशनल एयरपोर्ट परिसर में मेगा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान के तहत बैटर टुमारो फाउंडेशन, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) और अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के तत्वावधान में कुल 151 पेड़ लगाए गए।

कार्यक्रम में बैटर टुमारो फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री राजेश भारूका, प्रदेश अध्यक्ष रतन लाल दारुका, फाउंडेशन के महामंत्री सचिन सिंगला, पर्यावरण समिति के संयोजक सूर्यकांत अग्रवाल, रणजीत चौधरी, पंकज माहेश्वरी, कोमल बचकानीवाला, वंदना जैन, जुगल चौधरी, सुखदेव गजेरिया और सचिन सेठ सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं, एयरपोर्ट ऑथोरिटी के निदेशक आनंद शर्मा, कमांडेंट अभिषेक जयसवाल और ज्वाइंट जनरल मैनेजर चंद्रकांत सोनकुसले भी इस मौके पर शामिल हुए।

कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित अभियान को बढ़ावा देना था। आयोजकों ने संदेश दिया कि वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां न केवल प्रकृति को संवारती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का आधार भी बनती हैं।

