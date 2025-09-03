अरिहंत आवास टेक्सटाइल मार्केट – सूरत का पुराना और प्रमुख कपड़ा केंद्र

सूरत। रिंग रोड सलाबतपुरा क्षेत्र, रामवाड़ी में स्थित अरिहंत आवास टेक्सटाइल मार्केट कपड़ा कारोबारियों के लिए एक प्रमुख पहचान है। लगभग 30 वर्ष पूर्व स्थापित इस मार्केट में कुल तीन बिल्डिंग – संगम, सरीता और सागर शामिल हैं। इन इमारतों में करीब 350 दुकानें संचालित होती हैं, जो मुख्य रूप से साड़ी, ड्रेस मटेरियल और लॉट-सोट व्यापार के लिए जानी जाती हैं। मार्केट के अध्यक्ष राजेशभाई अग्रवाल हैं तथा 15 सदस्यों की एक समिति मार्केट के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाती है।

मांगीलाल प्रजापति (संगम बिल्डिंग के सचिव एवं सतोषी टेक्स के संचालक)

संगम बिल्डिंग के सचिव एवं सतोषी टेक्स के संचालक मांगीलाल प्रजापति ने लोकतेज से बातचीत में बताया कि वे पिछले 25 वर्षों से सूरत में साड़ी का थोक व्यापार कर रहे हैं। मूल रूप से राजस्थान निवासी मांगीलाल ने कहा कि उनका कारोबार मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में संचालित है। वे ऑफलाइन व्यापार में एजेंटों और डायरेक्ट व्यापारियों के साथ काम करते हैं।

सुरेश कुमार प्रजापति (खुशबू टेक्स के संचालक)

वहीं, खुशबू टेक्स के संचालक सुरेशकुमार प्रजापति, जो कि राजस्थान के ही निवासी हैं, ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से कपड़े के लॉट-सोट व्यापार से जुड़े हैं। वे भी ऑफलाइन माध्यम से भारत के विभिन्न राज्यों में अपना व्यापार संचालित कर रहे हैं।

व्यापारियों और ग्राहकों की सुविधा के लिए मार्केट में पार्किंग, सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा गार्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।