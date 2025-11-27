अब सूरतवासियों को मिलेगा कर्नाटक के मशहूर बेन्ने डोसे का असली स्वाद, पहला ‘दावणगेरे स्टाइल’ डीवीजी बेन्ने डोसा रेस्टोरेंट शुरू

सूरत (गुजरात) [भारत], नवंबर 25: सूरत की स्वाद प्रिय जनता के लिए अब कर्नाटक के मशहूर दावणगेरे स्टाइल डोसा का असली स्वाद अब सूरत में ही उपलब्ध है। रविवार को अडाजन के प्रथम सर्कल स्थित द ब्लवर्ड परिसर में साउथ गुजरात का पहला डीवीजी बेन्ने डोसा रेस्टोरेंट भव्य रूप से शुरू हो गया।

इस अनोखे दावणगेरे स्टाइल डोसा आउटलेट का उद्घाटन आशादीप ग्रुप ऑफ स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर महेश रामाणी ने किया, जिसके बाद रेस्टोरेंट आधिकारिक रूप से जनता के लिए खोल दिया गया।उद्घाटन के साथ ही अब यह रेस्टोरेंट प्रतिदिन सुबह 8:30 बजे से रात 11:00 बजे तक खुला रहेगा।

आउटलेट के ऑनर शरण ने बताया कि इस आउटलेट की सबसे बड़ी खासियत कर्नाटक के दावणगेरे शहर की प्रसिद्ध बेन्ने डोसा स्टाइल है, जिसमें हर डिश में भरपूर वाइट बटर (बेन्ने) का उपयोग किया जाता है। आयोजकों के अनुसार ऐसा यूनिक स्वाद सूरत में पहले कभी नहीं मिला होगा।

डीवीजी बेन्ने डोसा एक लोकप्रिय फ्रेंचाइजी मॉडल पर आधारित चेन है, जिसकी 12 शाखाएं पहले से बेंगलुरु, पुणे, अहमदाबाद और वडोदरा में संचालित हैं।

सूरत और दक्षिण गुजरात में यह उनका पहला आउटलेट है, जो स्थानीय फूड शौकीनों के लिए एक नया, ऑथेंटिक साउथ इंडियन फ्लेवर लेकर आई है। अडाजन में शुरू हुए इस रेस्टोरेंट का क्षेत्रफल 1400 स्क्वेयर फीट है और 60 लोगों की यहां बैठक क्षमता है।