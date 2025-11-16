सूरत : उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने पुलिस मुख्यालय में अत्याधुनिक सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ‘नेत्रम’ का उद्घाटन किया

सूरत। शहर को स्मार्ट, सुरक्षित और तकनीक-आधारित सुरक्षा प्रणाली से लैस करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सूरत पुलिस आयुक्त कार्यालय में अत्याधुनिक सीसीटीवी कमांड एवं कंट्रोल सेंटर ‘नेत्रम’ का उद्घाटन किया।

जनभागीदारी और नवीनतम टेक्नोलॉजी के समन्वय से विकसित यह केंद्र सूरत पुलिस की निगरानी क्षमता को और अधिक सशक्त बनाने वाला साबित होगा।

सूरत पुलिस के मौजूदा कमांड एवं कंट्रोल रूम को उन्नत और केंद्रीकृत करके ‘नेत्रम’ के रूप में विकसित किया गया है। नए सिस्टम में दीवारों पर हाई-रेज़ोल्यूशन डिस्प्ले और अत्याधुनिक मॉनिटरिंग तकनीक स्थापित की गई है, जिससे शहर के विभिन्न इलाकों की रियल-टाइम और अधिक स्पष्ट निगरानी संभव होगी।

इसके अतिरिक्त, तीन बॉडी-वॉर्न कैमरों की लाइव निगरानी भी इस केंद्र में उपलब्ध कराई गई है, जिससे फील्ड ऑपरेशंस में पारदर्शिता और त्वरित कार्रवाई में सहूलियत मिलेगी।

शहर में कुल 1460 सीसीटीवी कैमरों का आवंटन किया गया है, जिनमें से 1333 कैमरे इंस्टॉल हो चुके हैं। वर्तमान में 709 कैमरे सक्रिय स्थिति में हैं और मुख्य मार्गों, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील पॉइंट्स पर निगरानी सुनिश्चित कर रहे हैं। इससे शहर की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक चौकस व प्रभावी होगी।

सूरत पुलिस के ‘नेत्रम’ की लाइव फीड गांधीनगर स्थित ‘त्रि-नेत्रम’ से भी मॉनिटर की जाएगी। सिस्टम के सॉफ्टवेयर अपग्रेड के बाद, इसकी लाइव स्ट्रीम डीजीपी कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय से भी उपलब्ध होगी। इससे आकस्मिक परिस्थितियों में तत्काल निर्णय लेने और समन्वित कार्रवाई की क्षमता और अधिक तेज़ बनेगी।

इस अवसर पर पुलिस आयुक्त अनुपम सिंह गहलोत, संयुक्त पुलिस आयुक्त (सेक्टर-2) के.एन. डामोर, संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) राघवेंद्र वत्स, विशेष पुलिस आयुक्त वबांग ज़मीर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।