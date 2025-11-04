सूरत : एसएमसी–यूनिसेफ पहल के तहत बाल-मित्र शहर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम

सूरत नगर निगम (एसएमसी) और यूनिसेफ की संयुक्त पहल के तहत यूएचसीआरसीई द्वारा कार्यान्वित बाल-मित्र शहर (Child Friendly City – CFC) कार्यक्रम के अंतर्गत आज एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (ICCC) में बाल सुरक्षा भेद्यता मानचित्रण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य सूरत शहर में बच्चों की सुरक्षा और कल्याण से जुड़े जोखिमों, चुनौतियों और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करते हुए ज़ोन एवं समुदाय स्तर पर एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना था।

कार्यक्रम में एसएमसी स्वास्थ्य विभाग, आईसीडीएस, शैक्षणिक विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठनों (NGOs/CSOs) तथा यूनिसेफ बाल संरक्षण टीम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और अपने विचार साझा किए।

सूरत नगर निगम आयुक्त श्रीमती शालिनी अग्रवाल ने सभी हितधारकों के योगदान की सराहना करते हुए सूरत को अधिक सुरक्षित, संवेदनशील और बाल-मित्र बनाने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने आगे वार्ड और हॉटस्पॉट स्तर पर विस्तृत मानचित्रण और शहरस्तरीय कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश भी दिए।

यह पहल प्रारंभिक चरण में उधना ज़ोन से शुरू की गई है। कार्यशाला के दौरान बाल संरक्षण जोखिमों, उनके मूल कारणों और समाधान की रणनीतियों पर चर्चा की गई। समस्या वृक्ष विश्लेषण (Problem Tree Analysis), Vulnerability Mapping जैसी विधियों पर विशेष रूप से काम किया गया। यह पहल सूरत शहर में बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण, बेहतर योजना और प्रभावी संरक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।