सूरत : प्रेम प्रकाश आश्रम में कार्तिक महोत्सव की प्रभात फेरी से गूंजा सिटी लाइट क्षेत्र

परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ब्रह्मानंद महाराज की कृपा और प्रेरणा से सिंधी समाज एवं सूरत को प्राप्त प्रेम प्रकाश आश्रम, आज नगर में भक्ति, शांति और आत्म–उन्नति का प्रमुख तीर्थ स्थान बन चुका है। यह दिव्य आश्रम सर्वजन कल्याण के उद्देश्य से परमार्थ और आध्यात्मिकता का केंद्र है।

कार्तिक महोत्सव के अंतर्गत आश्रम द्वारा निकाली गई प्रभात फेरी से सिटी लाइट क्षेत्र हरिनाम संकीर्तन से गूंज उठा। 27 अक्टूबर से 5 नवंबर (पूर्णिमा) तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन सुबह 5:45 से 7:00 बजे तक प्रभात फेरी और संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। इसके पश्चात 7 से 8 बजे तक कार्तिक कथा, भजन और सत्संग का आयोजन तथा प्रसाद वितरण किया जाता है।

गोपाष्टमी के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और पुण्य लाभ प्राप्त किया। कथा व्यास पंडित भूपेंद्र जी ने “साईं का प्रताप” विषय पर सत्संग देते हुए गौ माता की महिमा का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि गौ सेवा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान श्री राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गौ सेवा से संतान प्राप्त की थी।

उन्होंने बताया कि गौ माता के गोबर और मूत्र में चिकित्सीय गुण होते हैं, वहीं गाय का दूध और घी स्वास्थ्यवर्धक है। गौ माता में 33 कोटि देवी–देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए उनका पूजन और सेवा प्रत्येक श्रद्धालु का धर्म है। भक्तों ने संकीर्तन, कथा और सत्संग के माध्यम से दिव्य आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया और कार्तिक पर्व को जीवन–सार्थक बनाने का संकल्प लिया।