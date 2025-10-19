पश्चिम रेलवे दिवाली और छठ के लिए 75 जोड़ी विशेष ट्रेन का संचालन कर रहा

सूरत, 19 अक्टूबर (भाषा) गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर पिछले कुछ दिनों से अभूतपूर्व भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि इस शहर में काम करने वाले अधिकांश लोग दिवाली और छठ से पहले अपने गृहनगर जा रहे हैं। त्योहारों के दौरान आने वाली भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने कई विशेष टेन चलाई हैं।

पश्चिम रेलवे ने रविवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने त्योहारी सीजन के लिए लगभग 75 जोड़ी विशेष रेलगाड़ियां अधिसूचित की हैं, जो यात्रियों को ले जाने के लिए 2,400 से अधिक चक्कर लगा रही हैं।

अधिकारियों के अनुसार पुलिस, रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे के जवान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपसी समन्वय से काम कर रहे हैं। सूरत रेलवे स्टेशन पर लोगों को 1.5 किलोमीटर तक लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ रहा है।

पश्चिम रेलवे ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों के विभिन्न गंतव्यों के लिए विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं।’’

उन्होंने बताया कि उधना और सूरत से लगभग 40 जोड़ी त्योहार विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं।

पश्चिम रेलवे ने विज्ञप्ति में कहा, ‘‘ रविवार को छह नियमित ट्रेन के अलावा, छह अनारक्षित विशेष ट्रेन सहित 15 विशेष ट्रेन चलाई जा रही हैं। इसके अलावा उधना से जयनगर के लिए तीन अनारक्षित विशेष ट्रेन भी अधिसूचित की गई हैं।’’

विज्ञप्ति में कहा गया है कि शनिवार को सूरत/उधना से विभिन्न ट्रेनों के माध्यम से 22,800 से अधिक यात्री रवाना हुए जबकि रविवार दोपहर तक सूरत या उधना से 20,000 से अधिक लोग ट्रेन में सवार हुए।