सूरत : बिहार विकास मंडल द्वारा आयोजित छठ पूजा की तैयारियाँ बारिश से प्रभावित, 2000 से अधिक डेयरियाँ जलमग्न 

लोकआस्था के महापर्व छठ को लेकर बिहार विकास मंडल द्वारा बियरकम कोज़वे पर भव्य आयोजन की सुंदर व्यवस्था की गई थी। श्रद्धालुओं के लिए शिरसूखता, डेयरियाँ और पूजा स्थलों की विशेष तैयारी की गई थी। किंतु अचानक हुई उपवास के दिन की बारिश ने पूरी व्यवस्था को प्रभावित कर दिया।

भारी वर्षा के कारण कोज़वे क्षेत्र में जलस्तर बढ़ने से लगभग 2000 छोटी-बड़ी डेयरियाँ जलमग्न हो गईं, जिससे करीब 10,000 छठव्रती और श्रद्धालु प्रभावित हुए हैं। अब बिहार विकास मंडल की टीम इन श्रद्धालुओं को वैकल्पिक स्थानों पर स्थानांतरित करने में जुटी हुई है ताकि सभी सुरक्षित रूप से पूजा संपन्न कर सकें।

बिहार विकास मंडल के कार्यकर्ता और स्वयंसेवक लगातार मैदान में सक्रिय हैं तथा प्रभावित श्रद्धालुओं को सहायता और दिशा-निर्देश प्रदान कर रहे हैं। तैराक दल भी सुरक्षा की दृष्टि से तैयार रखा गया है।

चौक बाजार थाने के पीआई हर दो घंटे में घाट और आसपास की स्थिति का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ प्रसाद यादव, अग्रणी सदस्य बांके बिहारी सिंह, दीनानाथ चौरसिया, शमशेर सिंह, उदय प्रकाश यादव, चंद्रकांत यादव सहित अन्य पदाधिकारी निरंतर प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर स्थिति सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं।

मंडल के पदाधिकारियों ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन और समिति के दिशा-निर्देशों का पालन करें, धैर्य बनाए रखें और अपने नजदीकी सुरक्षित घाटों पर श्रद्धापूर्वक अर्घ्य अर्पित करें। बिहार विकास मंडल के अध्यक्ष प्रभुनाथ यादव ने कहा कि “छठ माता की कृपा से सभी श्रद्धालु सुरक्षित रहें और पर्व की भावना बनी रहे — यही हमारा संकल्प है।