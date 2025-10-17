सूरत : यूको बैंक के उत्कृष्ट परिणाम,  दूसरी तिमाही में 620 करोड़ का शुद्ध लाभ, कारोबार पहुँचा ₹5.36 लाख करोड़

सूरत। यूको बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही (30 सितंबर 2025 को समाप्त अवधि) के वित्तीय परिणाम जारी किए हैं। बैंक ने इस तिमाही में मजबूत व्यावसायिक वृद्धि दर्ज करते हुए उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है।

व्यावसायिक वृद्धि

30 सितंबर 2025 तक बैंक का कुल कारोबार ₹5,36,398 करोड़ तक पहुँच गया, जो वर्ष-दर-वर्ष 13.23% की वृद्धि दर्शाता है। इसमें सकल अग्रिम ₹2,30,702 करोड़ (16.56% वृद्धि) और कुल जमा ₹3,05,697 करोड़ (10.85% वृद्धि) दर्ज की गई।

लाभप्रदता

इस तिमाही में बैंक का शुद्ध लाभ ₹620 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही के ₹603 करोड़ की तुलना में 2.82% अधिक है। परिचालन लाभ ₹1,613 करोड़ रहा, जो वर्ष-दर-वर्ष 12.64% की वृद्धि दर्शाता है। शुद्ध ब्याज आय (NII) ₹2,533 करोड़ रही — पिछले वर्ष की तुलना में 10.08% की वृद्धि के साथ। शुद्ध ब्याज मार्जिन (NIM) वैश्विक स्तर पर 2.90% और घरेलू स्तर पर 3.08% रहा।

खुदरा, कृषि और MSME (RAM) क्षेत्रों में वृद्धि

बैंक के RAM सेक्टर में वर्ष-दर-वर्ष 22.87% की वृद्धि दर्ज हुई और यह ₹1,32,946 करोड़ पर पहुँचा। खुदरा अग्रिम: ₹58,987 करोड़ (25.40% वृद्धि), कृषि अग्रिम: ₹31,650 करोड़ (17.28% वृद्धि), MSME अग्रिम: ₹42,309 करोड़ (23.80% वृद्धि), विशेष रूप से, गृह ऋण पोर्टफोलियो में 18.94% और वाहन ऋण में 72.87% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई।

परिसंपत्ति गुणवत्ता

बैंक की परिसंपत्ति गुणवत्ता में लगातार सुधार देखा गया। सकल एनपीए घटकर 2.56% (पिछले वर्ष 3.18%), शुद्ध एनपीए घटकर 0.43% (पिछले वर्ष 0.73%), प्रावधान कवरेज अनुपात (PCR) 96.99% रहा।

पूंजी पर्याप्तता

बैंक का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) 17.89% रहा, जिसमें टियर I अनुपात 15.90% रहा। ऋण-जमा अनुपात भी सुधरकर 75.47% पहुँच गया (पिछले वर्ष 71.77%)।

अर्धवार्षिक प्रदर्शन

वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में बैंक का शुद्ध लाभ ₹1,227 करोड़ रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 73 करोड़ अधिक है। परिचालन लाभ ₹3,175 करोड़ (15.33% वृद्धि) और NII ₹4,936 करोड़ (8.36% वृद्धि) रही।

पुरस्कार एवं मान्यता

यूको बैंक को भारतीय वाणिज्य मंडल (ICC) द्वारा आयोजित Emerging Asia Banking Awards 2025 में “विकास में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (मध्यम आकार का सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक)” श्रेणी में उपविजेता घोषित किया गया।

साथ ही, बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका ‘यूको अनुगूंज’ को भारत सरकार द्वारा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार-द्वितीय से सम्मानित किया गया।

इसके अलावा, नराकास (बैंक) कोलकाता को राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

शाखा नेटवर्क

30 सितंबर 2025 तक बैंक का नेटवर्क देशभर में 3,322 घरेलू शाखाओं और विदेश में हांगकांग एवं सिंगापुर में 2-2 शाखाओं तथा ईरान में 1 प्रतिनिधि कार्यालय सहित विस्तारित है।

कुल शाखाओं में से 61% ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।बैंक के पास 2,607 एटीएम और 11,108 बीसी पॉइंट्स के साथ कुल 17,040 टच पॉइंट्स का नेटवर्क है।

वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही यूको बैंक के लिए मजबूत प्रदर्शन वाली रही। खुदरा और MSME क्षेत्रों में वृद्धि, एनपीए में कमी और लगातार लाभप्रदता ने बैंक की स्थिति को और सुदृढ़ किया है।