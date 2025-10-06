सूरत : अनूठे फैशन शो में कैंसर वॉरियर्स ने बिखेरी मुस्कान और आत्मविश्वास

ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस ग्रुप (बी-कैग) की ओर से रविवार को सिटी लाइट स्थित महाराजा अग्रसेन पैलेस के पंचवटी हॉल में एक अनूठे फैशन शो का आयोजन हुआ। इस फैशन शो में कैंसर वॉरियर्स ने रैंप पर आत्मविश्वास के साथ वॉक कर सभी का दिल जीत लिया। उनके साथ डॉक्टर्स और वूमेन एंटरप्रेन्योर भी रैंप पर उतरे।

बी-कैग प्रमुख पूनम पाराशर, जो स्वयं भी ब्रेस्ट कैंसर से जूझ चुकी हैं, ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य कैंसर वॉरियर्स को खुशी देना और समाज में ब्रेस्ट कैंसर को लेकर जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि यह बीमारी अक्सर देर से डायग्नोज होती है और इसका इलाज इतना महंगा है कि पूरा परिवार आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित हो जाता है। महिलाएं इसके बारे में चर्चा करने से हिचकिचाती हैं, जिसके कारण रोग एडवांस्ड स्टेज तक पहुँच जाता है।

कार्यक्रम में पुलिस कमिश्नर अनुपम गहलोत मुख्य अतिथि रहे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में अनिल गुप्ता, अर्पित शाह, पुखराज अग्रवाल, दीपक चौकसी, पूर्व टेक्सटाइल मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोष, फैशन डिजाइनर आस्था अरोड़ा और टीना रांका उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लाइफ स्टाइल एक्सपर्ट डॉ. मुकेश पाराशर ने किया। बी-कैग पूरे वर्ष भर ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता के लिए वर्कशॉप, सेमिनार और फ्री चेक-अप कैंप आयोजित कर अधिक से अधिक महिलाओं को इस अभियान से जोड़ता है।