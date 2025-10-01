लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : माँ करणी मंदिर में धूमधाम से मनाया गया 638वां अवतरण दिवस

महाआरती में सूरत जिला कलेक्टर सौरभ पारधी, पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत सहित अनेक गणमान्य हुए शामिल

डुमस रोड स्थित माँ करणी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी राजराजेश्वरी जगदम्बा माँ करणी माताजी का 638वां अवतरण दिवस श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में विशेष महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें सूरत पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत सहित अनेक गणमान्य अतिथियों ने 108 दीपक से आरती उतारकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया।

महाआरती के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने महाप्रसाद ग्रहण किया। इसके उपरांत राजस्थान के सुप्रसिद्ध भजन गायक शंकरदान बिठू और रतनदान बारहठ ने भजन-चिरजा प्रस्तुत कर भक्तों को भक्ति रस में डुबो दिया।

मंदिर के संस्थापक बजरंग सिंह कविया ने बताया कि इस कार्यक्रम में सूरत के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा सचिन, पांडेसरा, वडोद और गोडादरा से भी भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए।

इस अवसर पर सूरत जिला कलेक्टर सौरभ पारधी, पुलिस कमिश्नर अनुपमसिंह गहलोत, डीसीपी जोन-4 निधि ठाकुर, डीसीपी जोन-7 शैफाली बरवाल, एयरपोर्ट डीसी राहुल साकरिया, ईडी डिप्टी डायरेक्टर विकास सर, ईडी एडिशनल कमिश्नर अविनाश सर, न्यायाधीश वीएस चारण, भाजपा शहर महामंत्री किशोर बिंदल, कैलाश हाकिम, चम्पालाल बोथरा, संतोष नाहर, विक्रमसिंह शेखावत सहित अनेक प्रमुख नागरिकों ने गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंचे। ज्ञात हो कि सूरत स्थित श्री करणी माता मंदिर एयरपोर्ट के सामने सीबी पटेल ग्राउंड, रामायण फार्म हाउस परिसर में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष यह भव्य आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम का संचालन श्रवण धामु ने किया।

