सूरत : चैंबर ऑफ कॉमर्स प्रतिनिधिमंडल ने सेलो वर्ल्ड और अल्ट्रा डेनिम लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के प्रतिनिधिमंडल ने वापी के निकट सेलो वर्ल्ड लिमिटेड और पलसाना स्थित अल्ट्रा डेनिम लिमिटेड का औद्योगिक दौरा किया।

इस प्रतिनिधिमंडल में चैंबर के पूर्व अध्यक्ष रमेश वघासिया, औद्योगिक दौरा समिति के अध्यक्ष अरविंद बाबावाला, सह-अध्यक्ष एवं औद्योगिक सुरक्षा समिति के अध्यक्ष चेतन सेठ, विमानन समिति अध्यक्ष लिनेश शाह सहित कई वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस औद्योगिक भ्रमण का उद्देश्य सदस्यों को आधुनिक विनिर्माण तकनीकों, गुणवत्ता प्रबंधन और नवाचार प्रक्रियाओं की प्रत्यक्ष जानकारी देना था।

सेलो वर्ल्ड लिमिटेड, जो उपभोक्ता घरेलू सामान, स्टेशनरी और मोल्डेड फर्नीचर जैसे क्षेत्रों में अग्रणी कंपनी है, ने प्रतिनिधिमंडल को अपने कांच, मेलामाइन और पोर्सिलेन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया से परिचित कराया। दौरे के दौरान प्रतिभागियों ने कंपनी की विभिन्न इकाइयों का निरीक्षण किया और उत्पादन तकनीकों का अवलोकन किया।

इसके अलावा, चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने पलसाना स्थित अल्ट्रा डेनिम लिमिटेड — सूरत की प्रमुख डेनिम फैब्रिक और परिधान निर्माता इकाई — का भी दौरा किया। कंपनी की तकनीकी टीम ने उत्पादन प्रक्रिया, फैब्रिक फिनिशिंग और डिज़ाइनिंग की विस्तृत जानकारी दी।

प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, यह दौरा उद्योगजगत में सीख और अनुभव साझा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक पहल साबित हुआ।