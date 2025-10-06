सूरत : भारत विकास परिषद द्वारा राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का हुआ आयोजन

भारत विकास परिषद, सूरत शाखा के तत्वावधान में वेसू स्थित एल. पी. सवाणी स्कूल में राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 8 विद्यालयों की टीमों ने संस्कृत और हिन्दी में अपने-अपने समूह गीत प्रस्तुत किए।

कार्यक्रम के विशेष अतिथि छोटुभाई पाटिल थे, जबकि मुख्य यजमान के रूप में दीपकभाई चौकसी (खुशालभाई ज्वेलर्स, वेसू) तथा अतिथियों के रूप में पार्षद श्रीमती रश्मि साबु और दीपेश पटेल उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और वंदेमातरम गान से हुआ।

अपने संबोधन में छोटुभाई पाटिल ने कहा कि राष्ट्रीय समूह गान जैसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक मूल्यों का संचार करती हैं। मुख्य यजमान दीपकभाई चौकसी ने भारत विकास परिषद की सेवामूलक गतिविधियों और समाज में उसके सांस्कृतिक योगदान पर प्रकाश डाला।

भारत विकास परिषद के प्रमुख भावेश ओझा ने बताया कि निर्णायक मंडल में केतन जरीवाला और श्रीमती नीता उपाध्याय शामिल थे। प्रतियोगिता के परिणामस्वरूप प्राथमिक विभाग में भिखीबेन दारूवाला विद्यालय प्रथम तथा अरिहंत विद्यालय द्वितीय स्थान पर रहे। वहीं माध्यमिक विभाग में एक्सपेरिमेंटल विद्यालय ने प्रथम और RMG माहेश्वरी विद्यालय ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।

कार्यक्रम की सफलता में श्रीनिवास सुत्रावे, किरीट पंड्या और मनीषा चौहान के साथ-साथ रूपिन पच्चीगर, विपुल जरीवाला, मनीषा पटेल, फाल्गुनी पटेल और बलवंत सैनी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।