सूरत : उधना स्टेशन पर अब 3 घंटे नहीं, 30 मिनट में धुलेगी ट्रेन 

सूरत और उधना रेलवे यार्ड में ट्रेन के डिब्बों की धुलाई और रखरखाव किया जाता है। अब जल्द ही डिब्बों की धुलाई के लिए ड्रोन की मदद ली जाएगी। वाटर ड्रोन सिस्टम से ट्रेन धोने का ट्रायल किया गया।

गुजरात की पहली उधना-बह्मपुर अमृत भारत ट्रेन के डिब्बों की ड्रोन की मदद से धुलाई की गई। ट्रायल सफल होने के बाद रेलवे बोर्ड से अनुमति मांगी गई है। बोर्ड की मंजूरी के बाद, नियमित रूप से ट्रेन की धुलाई के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन के 24 डिब्बों की धुलाई के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हवा में उड़ रहे ड्रोन को डिब्बों की ऊंचाई पर ले जाकर दबाव से डिब्बों की धुलाई की गई।

इस तकनीक से 25 डिब्बों की धुलाई में केवल 30 मिनट का समय लगा। वर्तमान में डिब्बों की धुलाई के लिए लंबी प्रक्रिया है। ट्रेन की धुलाई के लिए एक से ज़्यादा लोगों को लगाया जाता है। इतना ही नहीं, ट्रेन की धुलाई में ढाई से तीन घंटे का समय लगता है।

ट्रेन की धुलाई के लिए ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। पिछले शनिवार को उधना से रवाना हुई उधना-ब्रह्मपुर अमृत भारत ट्रेन की ड्रोन की मदद से धुलाई की गई। तेज़ दबाव से धुलाई होने के कारण ट्रेन की धुलाई बहुत कम समय में हो गई।

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इस ड्रोन को सूरत के दो युवाओं ने शुरू किया है। ड्रोन बनाने में 3 से 4 लाख रुपये की अनुमानित लागत आई है। इस ड्रोन का ट्रायल तब किया गया जब गुजरात की पहली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन उधना रेलवे स्टेशन पर पहुँची। ट्रेन के डिब्बों की ड्रोन से सफाई की गई।

इसके अलावा, इस ड्रोन का इस्तेमाल रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफ़ॉर्म और ऊँचाई वाले इलाकों जैसी ऊँचाई वाली जगहों की सफाई के लिए भी किया जा सकता है। इस परीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारी भी मौजूद थे। परीक्षण बहुत ही कम समय में सफल रहा। फिलहाल, आने वाले समय में रेलवे अधिकारियों द्वारा इस मामले पर विचार किया जाएगा और फिर अनुमति देने या न देने का निर्णय लिया जाएगा।

जब ट्रेन अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुँचती है और सभी यात्री उतर जाते हैं, तो उसे अगली यात्रा के लिए साफ़ किया जाता है। आपने अक्सर ट्रेनों को हाथ से साफ़ होते देखा होगा, जहाँ कुछ सफाईकर्मी पूरी ट्रेन को साफ़ करने के लिए पाइप से पानी का छिड़काव करते हैं। इससे पहले, मई-2025 में, असम के कामाख्या रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन को ड्रोन से साफ़ किया गया था। यह तकनीक ट्रेनों और स्टेशनों को साफ़ रखने के लिए लाभदायक है।