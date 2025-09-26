सूरत : पांडसेरा में 'दीना विजन सेंटर' का उद्घाटन

सूरत। पांडसेरा औद्योगिक संघ (PIA) और रोटरी आई इंस्टीट्यूट, नवसारी के संयुक्त तत्वावधान में स्थापित 'दीना विजन सेंटर' का उद्घाटन आज, 26 सितंबर 2025 को केंद्रीय मंत्री (जल शक्ति मंत्रालय), सी.आर. पाटिल ने किया।

यह केंद्र पांडसेरा और आसपास के क्षेत्रों में श्रमिकों और निवासियों को किफायती और गुणवत्तापूर्ण दृष्टि देखभाल सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है।

दीना विजन सेंटर द्वारा निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान की जाएंगी। नेत्र जाँच: निःशुल्क और कम लागत वाली नेत्र जाँच।चश्मा वितरण: कम लागत पर चश्मों का वितरण।गुणवत्तापूर्ण देखभाल: सस्ती दर पर उच्च गुणवत्ता वाली दृष्टि देखभाल सेवाएँ।

यह केंद्र न केवल पांडसेरा औद्योगिक संघ के सदस्य उद्योगों के कर्मचारियों को लाभान्वित करेगा, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के निवासियों के लिए भी सुलभ होगा।

पांडसेरा औद्योगिक संघ की यह पहल औद्योगिक कल्याण, सामाजिक उत्तरदायित्व और समाज के स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास के प्रति उसके दृष्टिकोण को दर्शाती है। सेंटर के उद्घाटन से पांडसेरा और आसपास के क्षेत्रों में अब नेत्र उपचार आसान और किफायती हो गया है।

इस अवसर पर शहर भाजपा अध्यक्ष परेश पटेल, मंत्री मुकेश पटेल, उद्योगपती जीतुभाई वखारीया, कमलभाई तुलस्यान, प्रमोद चौधरी, समाज के कई नेता, पदाधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे, जिन्होंने इस नेक कार्य को प्रोत्साहन दिया।