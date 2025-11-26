सूरत : क्यों फ़र्टिलिटी चेक-अप अब सिर्फ “गर्भधारण में दिक्कत” होने पर ही नहीं किए जाते : डॉ. आशिता जैन

सूरत । कई वर्षों तक फ़र्टिलिटी टेस्ट को सिर्फ उन्हीं दंपतियों से जोड़ा जाता था, जिन्हें गर्भधारण में परेशानी होती थी। लेकिन अब यह धारणा बदल रही है।

आज अधिक से अधिक पुरुष और महिलाएं अपनी प्रजनन क्षमता को समय रहते समझना चाह रहे हैं—यहाँ तक कि गर्भधारण की योजना बनाने से पहले ही। वजह साफ है: सही जानकारी, बेहतर निर्णय लेने की शक्ति देती है।

डॉ. आशिता जैन, फ़र्टिलिटी स्पेशलिस्ट, बिरला फ़र्टिलिटी एंड IVF, सूरत ने बताया की, "जिस तरह हम नियमित रूप से ब्लड प्रेशर या शुगर की जाँच करवाते हैं, उसी तरह प्रजनन स्वास्थ्य की निगरानी भी जरूरी है।

फ़र्टिलिटी स्थिर नहीं रहती—समय के साथ बदलती रहती है। शुरुआती स्तर पर किए गए टेस्ट शरीर की कार्यप्रणाली के बारे में कई बातें बता देते हैं, भले ही कोई लक्षण न दिखाई दे रहे हों।

हालाँकि उम्र एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन प्रजनन क्षमता इससे कहीं अधिक पर निर्भर करती है। हार्मोनल संतुलन, तनाव, नींद, आहार, जीवनशैली और पर्यावरणीय कारक—all मिलकर फ़र्टिलिटी को प्रभावित करते हैं।

अध्ययनों से पता चला है कि एक ही उम्र की महिलाओं में भी ओवरी रिज़र्व में काफी अंतर हो सकता है। एक अध्ययन के अनुसार, 27 से 37 वर्ष की करीब 19% महिलाओं में अपेक्षा से कम ओवरी रिज़र्व पाया गया, जबकि उनमें कोई लक्षण नहीं थे।

यह एक महत्वपूर्ण संदेश देता है: फ़र्टिलिटी का आकलन केवल उम्र या बाहरी दिखावट से नहीं किया जा सकता। कुछ सरल टेस्ट—जैसे AMH (एंटी-मुलरियन हार्मोन) टेस्ट या ओवरी रिज़र्व की जाँच के लिए अल्ट्रासाउंड—प्रजनन स्वास्थ्य की शुरुआती झलक दे सकते हैं। समय रहते कराए गए ये परीक्षण आगे चलकर बेहद सहायक साबित होते हैं।

दुर्भाग्य से, कई दंपति तभी टेस्ट कराते हैं जब गर्भधारण में अपेक्षा से अधिक समय लगने लगता है। जबकि यह सच है कि फ़र्टिलिटी समय के साथ कम होती है—महिलाओं में अक्सर शुरुआती 30s से—और पुरुषों में भी तनाव, कम नींद, धूम्रपान या लंबे कार्य-घंटों का असर स्पर्म हेल्थ पर पड़ता है।

एक फ़र्टिलिटी चेक-अप जागरूकता और सही कदम उठाने के बीच की दूरी को कम करता है। यह छोटी-छोटी बदलावों को समय रहते सामने लाता है, जिससे दंपति जीवनशैली में सुधार कर सकें, परिवार नियोजन को बेहतर तरीके से समझ सकें या जरूरत पड़ने पर शुरुआती मेडिकल सलाह ले सकें।

फ़र्टिलिटी हेल्थ का ध्यान रखना किसी डर या चिंता का विषय नहीं—यह स्पष्टता, आत्मविश्वास और अपने प्रजनन भविष्य पर नियंत्रण रखने का तरीका है।