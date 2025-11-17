लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 और 5 अगले 125 दिनों तक बंद

प्लेटफॉर्म 4-5 की ट्रेनों को प्लेटफॉर्म 3 और 6 पर शिफ्ट किया गया, कई ट्रेनें अब उधना की बजाय सूरत स्टेशन से चलेंगी

सूरत : उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 4 और 5 अगले 125 दिनों तक बंद

सूरत। उधना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 और 5 पर एयर कंकॉर्स (प्लेट डेक) निर्माण कार्य शुरू होने के कारण आज, सोमवार से दोनों प्लेटफॉर्म अगले 125 दिनों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान इन प्लेटफॉर्म से चलने वाली सभी ट्रेनों को प्लेटफॉर्म संख्या 3 और 6 पर संचालित किया जाएगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, निर्माण कार्य के दौरान विद्युत लाइनों, सिग्नलिंग व टेलीकॉम केबल्स को शिफ्ट करना, पुराने प्लेटफॉर्म शेड को हटाना, मलबा निकालना और आरसीसी कार्य शामिल हैं। इस अवधि में प्लेटफॉर्म 1, 2, 3 और 6 पूरी तरह चालू रहेंगे।

कई ट्रेनों का मार्ग बदला, कुछ ट्रेनें अब सूरत स्टेशन से चलेंगी

निर्माण कार्य का असर उधना से चलने वाली कई प्रमुख ट्रेनों पर पड़ेगा। इनमें से कुछ ट्रेनों को सूरत रेलवे स्टेशन से संचालित किया जाएगा, जबकि कुछ को चलथान स्टेशन तक सीमित कर दिया गया है।

मार्ग बदलने और रद्द होने वाली ट्रेनें :

08471 / पुरी–उधना
➤ चलथान तक सीमित, चलथान–उधना के बीच सेवा 125 दिनों तक रद्द

05115-16 / छपरा–उधना
➤ अब सूरत स्टेशन से चलेगी, सूरत–उधना के बीच ट्रेन रद्द

04155-56 / उधना–सूबेदारगंज
➤ प्लेटफॉर्म 6 से रवाना होगी

09057-58 / उधना–मेगलुरु
➤ उधना की जगह सूरत स्टेशन से चलेगी और वहीं रुकेगी

09068 / उधना–जयनगर
➤ चलथान स्टेशन पर रोकी जाएगी, चलथान–उधना सेवा रद्द

05559-60 / रशूल–उधना
➤ सूरत स्टेशन से चलेगी, उधना–सूरत के बीच ट्रेन रद्द

रेल प्रशासन ने यात्रियों को यात्रा से पहले ट्रेन के अपडेटेड प्लेटफॉर्म की जानकारी अवश्य लेने की अपील की है।

