सूरत : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान सूरत चैंबर प्रतिनिधिमंडल भी करेगा बोत्सवाना दौरा
भारत-बोत्सवाना व्यापार, निवेश और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा देने की पहल
सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) का एक उच्चस्तरीय व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल आगामी 11 से 14 नवंबर 2025 तक बोत्सवाना गणराज्य की राजधानी गैबोरोन का दौरा करेगा। यह दौरा भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की बोत्सवाना यात्रा के दौरान आयोजित किया जाएगा।
चैंबर प्रतिनिधिमंडल की इस यात्रा का समन्वय बोत्सवाना उच्चायोग (नई दिल्ली) और बोत्सवाना निवेश एवं व्यापार केंद्र (BITC) द्वारा किया जा रहा है। इसका उद्देश्य भारत और बोत्सवाना के बीच दीर्घकालिक मैत्रीपूर्ण संबंधों को सुदृढ़ करना तथा निवेश, ऊर्जा, वस्त्र और हीरा उद्योग के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
चैंबर के अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के उद्योग जगत के नेताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना और सहयोग के नए अवसर तलाशना है।
यह दौरा चैंबर की अंतरराष्ट्रीय व्यापार और द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। इस दौरान नवीकरणीय ऊर्जा, हरित प्रौद्योगिकी, वस्त्र, परिधान, हीरा और रत्न एवं आभूषण उद्योग जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
भारत और बोत्सवाना के बीच दशकों से सौहार्दपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। बोत्सवाना अफ्रीका का सबसे स्थिर लोकतंत्र माना जाता है, जबकि भारत प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा और हीरा उद्योग में अग्रणी है। दोनों देशों के बीच यह सहयोग प्राकृतिक संसाधनों और औद्योगिक विशेषज्ञता के आदान-प्रदान से पारस्परिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला और मानद कोषाध्यक्ष सीए मितिश मोदी ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल बोत्सवाना के विभिन्न मंत्रालयों और औद्योगिक संगठनों से उच्चस्तरीय बैठकें करेगा, जिनमें शामिल हैं —खनिज और ऊर्जा मंत्रालय, व्यापार एवं उद्यमिता मंत्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय, BITC, बिजनेस बोत्सवाना, BEMA, ओकावांगो डायमंड कंपनी (ODC), BDMA, बोत्सवाना पावर कॉर्पोरेशन (BPC), बोत्सवाना ऊर्जा नियामक प्राधिकरण (BERA), खनन और रेलवे विभाग, IFSC पोर्टफोलियो, NBFIRA, बोत्सवाना इंश्योरेंस होल्डिंग्स लिमिटेड, केगोरी कैपिटल, बोत्सवाना स्टॉक एक्सचेंज, बोत्सवाना मेडिसिन्स रेगुलेटरी अथॉरिटी (BOMRA) और सेंट्रल मेडिकल स्टोर्स (CMS) आदि।
इसके अलावा, एक विशेष संयुक्त बैठक में चैंबर प्रतिनिधिमंडल भारत की राष्ट्रपति और बोत्सवाना के राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को विस्तार देने पर चर्चा होगी।
प्रतिनिधिमंडल जिम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति महामहिम जनरल (सेवानिवृत्त) डॉ. सी.जी.डी.एन. चिवेंगा से भी उनकी बोत्सवाना यात्रा के दौरान भेंट करेगा, ताकि दक्षिण गुजरात और ज़िम्बाब्वे के बीच औद्योगिक सहयोग और निवेश के अवसरों पर चर्चा की जा सके।
इस दौरे में शामिल उद्योगपतियों में हैं निखिल मद्रासी (SGCCI), बृजेश ढोलकिया (हरे कृष्ण ग्रुप), डॉ. फ़ारूक़ पटेल (के.पी. ग्रुप), रॉबी राजशेखरम (KPI ग्रीन हाइड्रोजन), दर्शक नरोला (श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट्स), हितेश शाह (विनस जेम्स), जयंती सावलिया एवं रजत वानी (रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद), गुरुमीत सिंह मान और राकेश शाह (तरनज्योत एनर्जी), दिनेश धनकानी (लिबर्टी ग्रुप एवं रिघन फैशन), मिलन पारिख (जैनम शेयर्स), दीपक शेटा (एप्पल लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीज लिमिटेड), क्रुणाल मेहता (मेहता वेल्थ) और फेनिल पटेल (रेयॉन सोलर)।
यह यात्रा भारत और अफ्रीकी देशों के बीच व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारी के नए युग की शुरुआत का प्रतीक साबित हो सकती है।