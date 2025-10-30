सूरत : 'बिगड़े रईसज़ादों' का आतंक, चलती कार के सनरूफ से फोड़े पटाखे

सूरत। सूरत शहर में 'बिगड़ी औलादों' द्वारा सार्वजनिक सड़क पर जानलेवा स्टंट करने का एक और वीडियो सामने आया है। अडाजण इलाके में चार युवकों ने अपनी लग्जरी कारों जिसमें दो ऑडी, एक रेंज रोवर और एक स्कोडा शामिल थी। जिससे न सिर्फ तेज रफ़्तार में रेस लगाई, बल्कि एक युवक ने चलती कार का सनरूफ खोलकर उसमें पटाखे फोड़े और सड़क पर आतिशबाजी की।

वीडियो पुलिस के संज्ञान में आते ही त्वरित कार्रवाई करते हुए चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके द्वारा इस्तेमाल की गई चारों महंगी कारों को जब्त कर लिया गया।

सनरूफ से बाहर निकलकर किया स्टंट प्राप्त जानकारी के अनुसार, 27 अक्टूबर की रात शहर के प्रमुख व्यापारियों के बेटे सैयद फैजान वाजिद (उम्र 24), मोहम्मद मंसूर खंडा (उम्र 19), अमर अफरोज मेमन (उम्र 20) और मारूफ इलियाज फानीवाला (उम्र 18) अडाजण इलाके में खाना खाने गए थे। वहां से निकलने के बाद, इन छात्रों ने अपनी महंगी कारों का काफिला तेज गति से दौड़ाया।

सबसे खतरनाक स्टंट तब हुआ जब एक युवक ने कार का सनरूफ खोलकर अपना आधा शरीर बाहर निकाला और चलती कार से पटाखे फोड़ने लगा। यह कृत्य न केवल उनके लिए, बल्कि सड़क से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों और पैदल यात्रियों के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रहा था।

चारों आरोपी गिरफ्तार, कारें जब्त गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा होने से पहले ही, इस लापरवाही भरे कृत्य का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने वीडियो में दिख रही कारों के नंबर प्लेट के आधार पर कुछ ही घंटों में चारों युवकों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

कानून का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने और दूसरों के लिए एक मिसाल कायम करने के लिए, पुलिस ने इन चारों युवकों द्वारा स्टंट में इस्तेमाल की गई चारों लग्जरी कारों को भी जब्त कर लिया है। पूछताछ के दौरान चारों युवकों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया और अपने लापरवाह व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।