सूरत

सूरत : बिहार विकास परिषद, सूरत द्वारा इस्कॉन मंदिर के पीछे तापी तट पर सम्पन्न हुआ छठ महापर्व

जहांगीरपुरा में उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रतियों ने किया चार दिवसीय पर्व का समापन, परिषद के पदाधिकारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर की उत्कृष्ट व्यवस्था

सूरत : बिहार विकास परिषद, सूरत द्वारा इस्कॉन मंदिर के पीछे तापी तट पर सम्पन्न हुआ छठ महापर्व

बिहार विकास परिषद, सूरत द्वारा हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छठ महापर्व का भव्य आयोजन तापी नदी तट, इस्कॉन मंदिर के पीछे, जहांगीरपुरा में किया गया। मंगलवार, 28 अक्टूबर 2025 को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ इस चार दिवसीय आस्था के पर्व का शांतिपूर्ण और श्रद्धामय समापन हुआ।

भोर से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु तापी तट पर एकत्र हुए और उन्होंने भगवान भास्कर को उषा अर्घ्य अर्पित किया। लोक आस्था के इस पर्व में महिलाओं ने निर्जल व्रत रखकर सूर्यदेव से परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।

बिहार विकास परिषद के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के सहयोग से घाटों पर विशेष साफ-सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। डी-मार्ट के पास, जहांगीराबाद स्थित वैकल्पिक घाट को सजाकर श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक बनाया गया। परिषद के सदस्यों ने तन, मन और धन से आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया।

छठ पूजा के दौरान पूरा वातावरण भक्तिमय रहा। शंखध्वनि, छठ गीतों और “जय छठी माई” के जयकारों से तापी तट गूंज उठा। बिहार विकास परिषद के इस सामूहिक प्रयास ने सूरत में बसे पूर्वांचलवासियों को अपनी परंपरा और आस्था से जोड़े रखने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया।

