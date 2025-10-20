सूरत : चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने गुजरात के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी का स्वागत किया

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज गुजरात राज्य के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री हर्षभाई संघवी के अभिनंदन समारोह में भाग लिया और उनका हार्दिक स्वागत किया।

चैंबर प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने किया, जिसमें उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, पूर्व अध्यक्ष विजय मेवावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, और मानद कोषाध्यक्ष सीए मितीश मोदी शामिल थे।

इस अवसर पर, चैंबर के पदाधिकारियों ने उपमुख्यमंत्री को गुजरात के व्यापार और उद्योग से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएँ दीं।