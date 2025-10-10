लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : दिवाली से पहले नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

11 बेकरियों पर छापे, 21 फरसाण व बेकरी उत्पादों के नमूने परीक्षण के लिए भेजे गए

On
सूरत : दिवाली से पहले नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

सूरत। दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सूरत नगर निगम (एसएमसी) का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने शहर में सघन जांच अभियान शुरू किया है।

स्वास्थ्य अधिकारी और अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 11 बेकरी और फरसाण निर्माण प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 21 उत्पादों के नमूने लेकर उन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

जिन प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए हैं, उनमें टोडीवाला बेकरी (मक्काईपुल, नानपुरा), जे.जे. रामनगर स्थित बेकरी, हरिओम बेकरी (उधना), मेघबल फ़ूड प्रा. लि., और कतारगाम, उधना तथा अमरोली क्षेत्र की अन्य बेकरियाँ शामिल हैं।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर, संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए खाद्य गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : नवरात्रि में 'जीवनदीप' का 26वाँ अंगदान, एक संकल्प से 7 लोगों को मिला नया जीवन

सूरत : नवरात्रि में 'जीवनदीप' का 26वाँ अंगदान, एक संकल्प से 7 लोगों को मिला नया जीवन

सूरत : विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में तीन शहरों के छात्र सम्मानित

सूरत : विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में तीन शहरों के छात्र सम्मानित

सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के श्री राम कृष्णा संस्था के एनसीसी कैडेट की उपलब्धि

सूरत : सार्वजनिक यूनिवर्सिटी के श्री राम कृष्णा संस्था के एनसीसी कैडेट की उपलब्धि

सूरत : एनटीपीसी झनोर में 15 दिवसीय ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का सफल समापन

सूरत : एनटीपीसी झनोर में 15 दिवसीय ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान का सफल समापन