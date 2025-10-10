सूरत : दिवाली से पहले नगर निगम की बड़ी कार्रवाई

सूरत। दिवाली से पहले मिलावटी खाद्य पदार्थों पर रोक लगाने के लिए सूरत नगर निगम (एसएमसी) का स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हो गया है। नागरिकों को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य वस्तुएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निगम ने शहर में सघन जांच अभियान शुरू किया है।

स्वास्थ्य अधिकारी और अभिहित अधिकारी के मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने 11 बेकरी और फरसाण निर्माण प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान 21 उत्पादों के नमूने लेकर उन्हें जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा गया।

जिन प्रतिष्ठानों से नमूने लिए गए हैं, उनमें टोडीवाला बेकरी (मक्काईपुल, नानपुरा), जे.जे. रामनगर स्थित बेकरी, हरिओम बेकरी (उधना), मेघबल फ़ूड प्रा. लि., और कतारगाम, उधना तथा अमरोली क्षेत्र की अन्य बेकरियाँ शामिल हैं।

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि प्रयोगशाला रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर, संबंधित प्रतिष्ठानों के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निगम का कहना है कि त्योहारों के दौरान नागरिकों का स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसलिए खाद्य गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।