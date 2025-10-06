सूरत : मॉरीशस के प्रतिनिधियों ने नवी सिविल अस्पताल के हीमोफीलिया देखभाल केंद्र का दौरा किया

सूरत। मॉरीशस के हीमोफीलिया क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने शनिवार को सूरत के नवी सिविल अस्पताल स्थित हीमोफीलिया देखभाल केंद्र का दौरा किया।

दौरे के दौरान प्रतिनिधियों ने केंद्र में उपलब्ध अत्याधुनिक उपचार विधियों, नैदानिक सुविधाओं और रोगी-केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं का अवलोकन किया।

नवी सिविल का हीमोफीलिया देखभाल केंद्र देश में हीमोफीलिया रोगियों के लिए एक विश्वसनीय और उन्नत स्वास्थ्य केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है। यहाँ एडवांस प्रोफाइल एक्सेस ट्रीटमेंट, विशिष्ट शल्य चिकित्सा सेवाएँ और समग्र रोगी देखभाल प्रणाली इसे अन्य केंद्रों से अलग बनाती हैं।

मॉरीशस में वर्तमान में लगभग 120 से अधिक हीमोफीलिया रोगी पंजीकृत हैं। इस दौरे का आयोजन हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया गया, ताकि मॉरीशस के प्रतिनिधि भारत में उपलब्ध उन्नत और प्रभावी उपचार पद्धतियों का अध्ययन कर सकें और उन्हें अपने देश में लागू करने की दिशा में कदम उठा सकें।

प्रतिनिधि दल में अरशद अली अहमद, बीबी मोहसेना ओलथ, और द्रिष वेलेन दसाई क्रिश्चियन शामिल थे।

दौरे के दौरान चिकित्सा अधीक्षक डॉ. धारीत्री परमार, आरएमओ डॉ. केतन नायक, नर्सिंग काउंसिल के उपाध्यक्ष इकबाल, डॉ. विजय शाह (नोडल अधिकारी, हीमोफीलिया केयर सेंटर), हीमोफीलिया फेडरेशन ऑफ इंडिया के युवा अध्यक्ष सौरभ नलमवार, पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष दीपक सैन, सेंटर मैनेजर निहाल भटवाला, डॉ. क्रिस्टीन गामित और हीमोफीलिया सोसायटी सूरत के अध्यक्ष नीलेश जरीवाला सहित चिकित्सा विशेषज्ञ, 100 से अधिक हीमोफीलिया रोगी व उनके परिजन उपस्थित रहे।