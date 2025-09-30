सूरत : निर्यातकों के लिए चैंबर ने आयोजित की बैठक, 'वैश्विक ऋण जोखिमों का सामना' पर हुई चर्चा 

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (SGCCI) ने निर्यातकों के समक्ष मौजूद वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए सोमवार, 29 सितंबर 2025 को सरसाना स्थित समहति में 'निर्यातकों की बैठक - विश्वास के साथ वैश्विक ऋण जोखिमों का सामना' का आयोजन किया। इस सत्र में ईसीजीसी लिमिटेड, सूरत के शाखा प्रबंधक सौरभ जैन ने उद्यमियों को विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान किया।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने स्वागत करते हुए कहा कि भारत तीव्र गति से विकास कर रहा है, लेकिन देश को वैश्विक पटल पर आगे बढ़ाने के लिए एमएसएमई (MSME) उद्यमियों को और अधिक प्रयास करने होंगे।

ईसीजीसी के शाखा प्रबंधक सौरभ जैन ने निर्यात व्यापार में अपनी संस्था की भूमिका को स्पष्ट किया। ईसीजीसी निर्यातकों को यह बीमा सुरक्षा प्रदान करता है कि यदि कोई विदेशी खरीदार माल खरीदने के बाद भुगतान नहीं करता है, तो निर्यातक सुरक्षित रहे।

यह राजनीतिक जोखिम (जैसे युद्ध या आयात प्रतिबंध) और वाणिज्यिक जोखिम (जैसे खरीदारों की खराब वित्तीय स्थिति) दोनों से सुरक्षा प्रदान करता है।जैन ने जोर देकर कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) आमतौर पर सबसे अधिक जोखिम में होते हैं। ईसीजीसी की बीमा योजनाएं उन्हें वैश्विक बाजार में स्थिर होने और निर्यात बढ़ाने में मदद करती हैं।

उन्होंने निर्यातकों को मानक पॉलिसी, विशिष्ट शिपमेंट पॉलिसी, लघु निर्यातक पॉलिसी और बैंक पॉलिसियों के लिए निर्यात ऋण बीमा सहित विभिन्न ईसीजीसी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

इस बैठक में चैंबर के उपाध्यक्ष अशोक जीरावाला, मानद मंत्री बिजल जरीवाला, मानद कोषाध्यक्ष सीए मितेश मोदी सहित कई उद्यमी उपस्थित थे। चैंबर के ग्लोबल कनेक्ट के सीईओ परेश भट्ट ने कार्यक्रम का संचालन किया।