सूरत : विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में तीन शहरों के छात्र सम्मानित

श्री उमरा जैन संघ के सहयोग से जैनिक द्वारा सूरत के संजीव कुमार ऑडिटोरियम में आयोजित विज़न जिनशासन ग्रैंड फिनाले में हैदराबाद, बैंगलोर और सूरत के छात्रों ने अपनी विजयी प्रस्तुतियों से सभी को प्रभावित किया। यह आयोजन सामूहिक कार्य और युवा ऊर्जा के माध्यम से जिनशासन की रक्षा, संरक्षण और प्रगति के साझा दृष्टिकोण को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक अवसर बना।

फाइनल राउंड में प्रतिभागियों ने प्रेरक और दूरदर्शी कार्ययोजनाएँ प्रस्तुत कीं, जिन्होंने "जिनशासन के सैनिक" की भावना को साकार किया। विज़न जिनशासन 2025 के शीर्ष विजेता बने। जिसमें प्रथम स्थान हैदराबाद की शिक्षा जैन, जिन्होंने शिक्षा प्रणाली और जैन धर्म विषय पर अपने विचार रखे। द्वितीय स्थान बैंगलोर के मेहुल जैन, जिन्होंने जैन साहित्य और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर केंद्रित प्रस्तुति दी। तृतीय स्थान सूरत के संयम शाह, जिन्होंने तकनीक के माध्यम से जैन धर्म को नई पीढ़ी तक पहुँचाने का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया।

इस अवसर पर पूज्य शास्त्रनिष्ठ पंडित प्रवर त्रैलोक्यमंदन विजयजी महाराज साहेबजी ने कहा, “हमारे युवा न केवल कल के पथप्रदर्शक हैं, बल्कि आज के परिवर्तनकर्ता भी हैं। ज्ञान और साहस के साथ धर्म को अपनाकर वे भविष्य का निर्माण करते हैं।”

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय संसद के पूर्व निदेशक (सुरक्षा) डॉ. प्रवास कुमार मिश्रा, समाजसेवी सेवंती भाई एम. शाह (सेजल जेम्स, सूरत महासंघ) और सेवंती भाई प्रेमचंद शाह (वीनस ज्वेल्स, वीनस हॉस्पिटल) उपस्थित रहे। उन्होंने जैन मूल्यों पर आधारित युवा नेतृत्व को प्रोत्साहित करने वाले इस मंच की सराहना की।