सूरत : एसजीसीसीआई प्रतिनिधिमंडल का औद्योगिक एवं अध्ययन दौरा

सूरत। दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एसजीसीसीआई) उद्यमियों को उद्योग की आधुनिक प्रक्रियाओं और प्रबंधन पद्धतियों से अवगत कराने के उद्देश्य से समय-समय पर औद्योगिक दौरों का आयोजन करता है। इसी कड़ी में हाल ही में चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने अहमदाबाद और गांधीनगर का दौरा किया।

अहमदाबाद में एस्ट्रल पाइप्स के औद्योगिक स्थल पर प्रतिनिधिमंडल ने उत्पादन प्रक्रिया, गुणवत्ता नियंत्रण, मशीनरी और स्वचालन प्रणालियों का अध्ययन किया। वहीं, गांधीनगर में वाडीलाल आइसक्रीम फैक्ट्री का दौरा कर उद्यमियों ने आइसक्रीम निर्माण प्रक्रिया, स्वच्छता मानकों और खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल की जानकारी प्राप्त की।

चैंबर प्रतिनिधिमंडल ने गांधीनगर विधानसभा का भी दौरा किया और कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर प्रतिनिधियों ने राज्य की नीतिगत चर्चाओं और निर्णय लेने की प्रक्रिया को करीब से समझा।

दौरे का मुख्य आकर्षण था गिफ्ट सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) का निरीक्षण। यहाँ प्रतिनिधियों ने आधुनिक बुनियादी ढाँचे, वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था से जुड़ने के उद्देश्यों और एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली की जानकारी प्राप्त की। गिफ्ट सिटी स्थित इंडिया आईएनएक्स (भारतीय स्टॉक एक्सचेंज) का दौरा कर प्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार से इसके जुड़ाव और अत्याधुनिक संचालन प्रणालियों के बारे में जाना।

चैंबर अध्यक्ष निखिल मद्रासी ने कहा कि इन दौरों से व्यापारियों और उद्यमियों को नई प्रेरणा और व्यावहारिक जानकारी मिली है। औद्योगिक स्थल, विधानसभा और गिफ्ट सिटी के अनुभवों ने सदस्यों को उद्योग और वित्त क्षेत्र में हो रहे विकास को बेहतर तरीके से समझने में मदद की है। चैंबर भविष्य में भी ऐसे अध्ययन दौरों का आयोजन करता रहेगा।