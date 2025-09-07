सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट: प्रतियोगिताओं और स्वास्थ्य शिविरों ने बढ़ाया जयंती महोत्सव का उत्साह

अग्रवाल समाज ट्रस्ट सूरत द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती 2025 के उपलक्ष्य में रविवार को अग्रवाल विद्या विहार स्कूल प्रांगण में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सुबह 7 बजे योगाभ्यास से शुरुआत हुई, जबकि 10 बजे दीप प्रज्वलन, माल्यार्पण और पूजा-अर्चना कर महाराजा अग्रसेन जी को नमन किया गया।

इस अवसर पर अग्रवाल विद्या विहार के अध्यक्ष संजय सरावगी, ट्रस्ट अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, सचिव राजकुमार अग्रवाल, चेयरमैन श्याम खेतान, जयंती मार्गदर्शक संजय जगनानी व सुनील गोयल, कोषाध्यक्ष गोवर्धन मोदी, मुख्य संयोजक विनोद चिड़ावावाला, महिला अध्यक्ष रेखा जालान, युवा अध्यक्ष निखिल गर्ग, बैचलर अध्यक्ष प्रिंस सिंहोटिया समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में वॉलीबॉल, चेस, केरम, ड्राइंग, ट्रेजर हंट और डांस प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिनमें बच्चों और उनके माता-पिता ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। जयंती स्वास्थ्य माह के अंतर्गत अग्रवाल हेल्थ सेंटर में स्वास्थ्य जांच शिविर और हड्डी रोग चिकित्सा कैंप का आयोजन भी हुआ, जिसमें डॉ. मेहक जैन ने अपनी सेवाएं दीं। दोनों कैंपों का लाभ बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने उठाया। जयंती महोत्सव के संयोजक अजय बिदावतका, पवन गुप्ता, सुनील आशीर्वाद तथा स्वास्थ्य शिविर व्यवस्था में श्रवण अग्रवाल और अरविंद गाड़िया सहित अनेक गणमान्य सक्रिय रहे। पूरे आयोजन ने अग्रवाल समाज में सामूहिकता, उत्साह और सामाजिक सेवा की भावना को और अधिक प्रबल किया।