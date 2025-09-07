सूरत : लिंबायत में 1500वीं ईद-ए-मिलाद का भव्य जुलूस, दिखी सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल
हजारों मुस्लिम भाई शामिल हुए, हिंदू समुदाय के नेताओं ने किया जुलूस का स्वागत
सूरत। सूरत के लिंबायत क्षेत्र में आज 1500वीं ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के अवसर पर एक भव्य जुलूस का आयोजन किया गया। यह जुलूस मोहम्मदी मस्जिद से शुरू होकर मदीना मस्जिद रोड, मारुति नगर, जंगलशाह बावा रोड, मीठीखाड़ी होते हुए पीर अब्दुल नबी दरगाह पहुँचा। इसमें हजारों की संख्या में मुस्लिम भाइयों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।
ईद-ए-मिलाद-उन-नबी के जुलूस में सांप्रदायिक एकता की मिसाल दिखी। इस जुलूस का स्वागत हिंदू समुदाय के नेताओं ने भी किया, जो सांप्रदायिक सद्भाव की एक खूबसूरत मिसाल थी। संजय पाटिल, महाजनभाई, नगरसेवक विक्रम पाटिल, सुमन पाटिल, डॉ. रवींद्र पाटिल और नगरसेवक भूषण पाटिल जैसे नेताओं ने जुलूस का स्वागत किया।
इस अवसर पर मुस्लिम समुदाय के नेता हाजी चीनू, रईस शेख, केसर अली, नासिर सीमेंट, नफीस काज़ी, जे.सी. राज, एखलाक सिद्दीकी और असलम कटलरी भी जुलूस में शामिल हुए।
पुलिस विभाग ने जुलूस के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। डीसीपी डॉ. कानन देसाई, एसीपी जाडेजा और पी.आई. कमालिया ने जुलूस को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।