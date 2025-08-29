लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत का अनमोल टेक्सटाइल मार्केट डाइड साड़ी और प्रिंट के लिए प्रसिद्ध

यह मार्केट खासतौर पर डाइड साड़ी और प्रिंटेड कपड़ों के लिए देशभर में अपनी पहचान

सूरत। रिंग रोड सलाबतपुरा विस्तार में स्थित अनमोल टेक्सटाइल मार्केट पिछले दो दशकों से कपड़ा व्यापार का एक अहम केंद्र बना हुआ है। यह मार्केट खासतौर पर डाइड साड़ी और प्रिंटेड कपड़ों के लिए देशभर में अपनी पहचान रखता है।

मार्केट के अध्यक्ष नटवरलाल अग्रवाल ने जानकारी दी कि अनमोल टेक्सटाइल मार्केट में कुल 381 दुकानें संचालित हैं। सचिव के पद पर वीरेन्द्र अग्रवाल, कोषाध्यक्ष के रूप में वासुदेव और सदस्य के रूप में अशोक शर्मा वर्तमान में जिम्मेदारी निभा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि यहां केवल होलसेल व्यापार ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर रिसेल कारोबार भी होता है। मार्केट की पार्किंग क्षेत्र में भी कई दुकानें स्थित हैं। देशभर के अलग-अलग राज्यों से व्यापारी यहां खरीदारी के लिए पहुंचते हैं और व्यापार मुख्य रूप से एजेंसी व प्रतिष्ठित एजेंटों के माध्यम से किया जाता है।

शिव टैक्स क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक और मार्केट के अध्यक्ष नटवरलाल अग्रवाल

 

शिव टैक्स क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड के संचालक और मार्केट के अध्यक्ष नटवरलाल अग्रवाल ने आगे बताया कि वे बीते 32 वर्षों से कपड़ा व्यापार से जुड़े हुए हैं। उनकी कंपनी शिव टैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने पिछले 18 वर्षों से अनमोल टेक्सटाइल मार्केट में साड़ी का होलसेल व्यापार किया है। उनका व्यवसाय विशेष रूप से डाइड और प्रिंटेड साड़ी पर केंद्रित है। वे ऑफलाइन होलसेल व्यापार करते हैं, और उनका कारोबार राजस्थान, उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश सहित कई अन्य राज्यों में फैला हुआ है।

व्यापारियों और ग्राहकों की सुविधा के लिए मार्केट में सुरक्षा गार्ड, सीसीटीवी कैमरे, फायर सेफ्टी सिस्टम और पार्किंग की उत्तम व्यवस्था की गई है।

