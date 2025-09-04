सूरत : केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने संशोधित जीएसटी के लाभ बताए

सूरत। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सी.आर. पाटिल ने सूरत में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संशोधित जीएसटी दरों और उससे नागरिकों, किसानों, उद्योगों व निर्यातकों को मिलने वाले लाभों की जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि नई दरों से सस्ती मशीनें और जैव कीटनाशक किसानों को लाभ पहुंचाएँगे, उर्वरक दरों में सुधार से उत्पादन बढ़ेगा, मानव निर्मित रेशों पर उचित कर से निर्यात को बल मिलेगा और हस्तशिल्प कारीगरों की आय में वृद्धि होगी। दवाइयाँ व उपकरण सस्ते होंगे, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पर जीएसटी समाप्त कर दिया गया है, जिससे “सभी के लिए बीमा” मिशन को गति मिलेगी।

उपभोक्ता वस्तुओं पर 12% की जगह 5% कर लागू होगा, जिससे मक्खन, घी, सूखे मेवे, गाढ़ा दूध, सॉस, जैम, फ्रूट जेली जैसी चीजें सस्ती होंगी। पाटिल ने कहा कि 2017 में अलग-अलग कर प्रणालियों की जगह “एक राष्ट्र – एक कर” लागू हुआ था। अब स्लैब घटाकर केवल 5% और 18% रखे गए हैं। यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे और 85% लोगों ने इसे संतोषजनक बताया है।

उन्होंने सूरत हवाई अड्डे की प्रगति पर भी प्रकाश डाला और बताया कि टर्मिनल भवन का नवीनीकरण पूरा हो चुका है, यात्री कैफे व ऑटो स्टैंड का विकास जल्द शुरू होगा।

स्वच्छता उपलब्धियों पर पाटिल ने कहा कि जो शहर कभी सबसे गंदे शहरों में गिना जाता था, वह आज देश का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। इसका श्रेय उन्होंने सूरत के लगभग 6000 सफाई कर्मचारियों को देते हुए कहा कि उन्हें 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही, उनके लिए शिक्षा, आवास और वाहन ऋण हेतु कोष भी बनाया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने घोषणा की कि 7 सितंबर को सरसाणा में 400 से अधिक कलाकारों के साथ प्रधानमंत्री मोदी के बचपन से लेकर विश्व नेता बनने तक की यात्रा पर आधारित मल्टीमीडिया शो आयोजित किया जाएगा, जिसका आयोजन लैब ग्रोन डायमंड एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा।

