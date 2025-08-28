लोकतेज WhatsApp channel
सूरत

सूरत : व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल के छात्र ने एसजीएफआई बैडमिंटन टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया

सूरत। व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल को यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि स्कूल के प्रतिभाशाली छात्र देव नंदवानी ने स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SGFI) द्वारा आयोजित बैडमिंटन प्रतियोगिता में 100 से अधिक प्रतिभागियों के बीच शानदार प्रदर्शन करते हुए द्वितीय स्थान (2nd Position) प्राप्त किया है।

देव की इस उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए उन्हें अब राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में चयनित किया गया है, जहाँ वे स्कूल और जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह उपलब्धि उनकी मेहनत, समर्पण और खेल के प्रति उनके जुनून का प्रमाण है।

स्कूल की प्रधानाचार्या ने कहा, "देव की यह उपलब्धि हम सभी के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। हम उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं देते हैं।"

व्हाइट लोटस इंटरनेशनल स्कूल खेल और शिक्षा दोनों में उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और हम आगे भी ऐसे ही उपलब्धियों की आशा करते हैं।

