सूरत :  प्रधानमंत्री को 8 लाख पोस्टकार्ड से आभार व्यक्त करेंगे सूरत के पशुपालक और सहकारी सदस्य

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र को मिली नई दिशा और केंद्र सरकार द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए सूरत जिले की सहकारी समितियां और पशुपालक प्रधानमंत्री को 8 लाख पोस्टकार्ड लिखकर आभार व्यक्त करेंगे।

मांगरोल तालुका के गिजरम गाँव में रविवार को इस अभियान की शुरुआत हुई। गिजरम दूध मंडली के 271 और गिजराम सेवा मंडली के 200 सदस्यों ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद संदेश लिखकर इस पहल में भाग लिया। कार्यक्रम में गिजराम दूध मंडली की अध्यक्ष सफियाबेन कड़ीवाला, सरपंच कमुबेन वसावा, गिजरम सेवा मंडली के अध्यक्ष महेंद्रसिंह सोलंकी सहित समिति के सदस्य शामिल हुए।

प्रधानमंत्री मोदी ने सहकारिता मंत्रालय को अलग मंत्रालय बनाकर सहकारी समितियों के हित में लगभग 60 कल्याणकारी कदम उठाए हैं। हाल ही में अमेरिका से कृषि व दुग्ध उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध और जीएसटी दरों में कटौती जैसे फैसलों से किसानों, छोटे व्यापारियों, ग्रामीण महिलाओं और पशुपालकों को सीधा लाभ हुआ है। इन निर्णयों से न केवल सहकारी समितियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता और रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं।

सूरत की प्रमुख सहकारी संस्थाएँ सुमुल डेयरी, सुडिको बैंक, सूरत एपीएमसी, सहकारी क्रय-विक्रय संघ, चीनी मिलें और दुग्ध समितियाँ इस पोस्टकार्ड अभियान में भाग लेंगी। सभी 8 लाख पोस्टकार्ड 30 सितंबर तक प्रधानमंत्री को भेज दिए जाएंगे।

जिला सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार हरेश काछडे ने कहा कि “कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध और जीएसटी दरों में कटौती से सहकारी क्षेत्र को मजबूती मिली है। खासकर ग्रामीण महिलाएँ अब अधिक आत्मनिर्भर हो रही हैं। प्रधानमंत्री को पोस्टकार्ड भेजना हमारे आभार का प्रतीक है।”