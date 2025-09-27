सूरत : पीएलआई योजना को लेकर कपड़ा उद्योगपतियों और मंत्रालय के बीच बैठक

सूरत। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय, दक्षिण गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और मेटेक्सिल के सहयोग से सरसाना स्थित सम्हति में कपड़ा उद्योगपतियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में नई दिल्ली से आए मंत्रालय के अवर सचिव भास्कर कालरा ने उपस्थित उद्योगपतियों को पीएलआई (प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव) योजना की विस्तृत जानकारी दी और सुझाव आमंत्रित किए।

अवर सचिव भास्कर कालरा ने बताया कि वर्तमान में यह योजना 100 से 300 करोड़ रुपये और 300 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करने वाले उद्यमियों के लिए लागू है। इसमें 116 एचएसएन कोड शामिल हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। उन्होंने उद्यमियों से समय पर आवेदन करने का आग्रह किया।

बैठक में उपस्थित कपड़ा उद्योगपतियों ने सुझाव दिया कि 50 करोड़ रुपये तक का निवेश करने वाले उद्यमियों को भी इस योजना का लाभ मिलना चाहिए। साथ ही, नए एचएसएन कोड जोड़ने और वस्त्र उद्योग में आयात-प्रतिस्थापित उत्पादों को शामिल करने की मांग भी रखी गई।

इस बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के मंत्री बिजल जरीवाला, मेटेक्सिल के पूर्व अध्यक्ष धीरज शाह, फियास्वी के अध्यक्ष एवं चैंबर के पूर्व अध्यक्ष भरत गांधी, पांडेसरा सीईटीपी के अध्यक्ष रवींद्र आर्य, चैंबर के पूर्व अध्यक्ष एवं टेक्सटाइल टास्क फोर्स अध्यक्ष आशीष गुजराती सहित अनेक टेक्सटाइल उद्योगपति उपस्थित थे।