सूरत नगर निगम द्वारा गुजरात का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड लॉन्च

सूरत। गुजरात वित्तीय इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। सूरत नगर निगम (एसएमसी) राज्य का पहला म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड जारी करने जा रहा है। नगर आयुक्त शालिनी अग्रवाल ने घोषणा की कि 200 करोड़ रुपये के इस ग्रीन बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 6 अक्टूबर से खुलेगा और 10 अक्टूबर तक उपलब्ध रहेगा।

यह बॉन्ड खास है क्योंकि पहली बार खुदरा निवेशकों को सीधे म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड में निवेश का अवसर मिलेगा। यानी आम नागरिक भी शहर की पर्यावरणीय परियोजनाओं में प्रत्यक्ष भागीदार बन सकेंगे।

ग्रीन बॉन्ड से जुटाए गए 200 करोड़ रुपये का उपयोग केवल पर्यावरणीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा, जिनमें प्रमुख हैं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएँ, सौर एवं पवन ऊर्जा से जुड़ी पहलें।

जल संरक्षण : उपचारित जल के पुन: उपयोग और पुनर्चक्रण की योजनाएँ। सतत विकास : पर्यावरण और संसाधनों की रक्षा के लिए परियोजनाएँ।

सूरत नगर निगम इस बॉन्ड के जरिए बैंकों और निजी क्षेत्र पर निर्भर रहने के बजाय सीधे सार्वजनिक बाजार से धन जुटा रहा है। यह कदम वित्तीय स्रोतों के विविधीकरण और पारदर्शिता की दिशा में अहम साबित होगा।

किसी नगर निगम द्वारा शेयर बाजार में ग्रीन बॉन्ड का यह शुभारंभ न केवल गुजरात बल्कि देश के लिए भी एक मिसाल है। इससे अन्य नगर निगमों को भी पर्यावरणीय और आर्थिक जिम्मेदारी के साथ पूंजी जुटाने की दिशा में प्रेरणा मिलेगी।

सूरत नगर निगम का यह कदम स्थानीय नागरिकों को शहर की हरित परियोजनाओं में निवेश और सहयोग का अनोखा अवसर प्रदान करता है, जिससे ‘हरित विकास’ की दिशा में ठोस प्रगति होगी।

सूरत नगर निगम ने 200 करोड़ रुपये (100 करोड़ रुपये का मूल निर्गम और 100 करोड़ रुपये का ग्रीन ईश्यु विकल्प) का सूचीबद्ध, कर-योग्य,प्रतिदेय, सुरक्षित, अपरिवर्तनीय म्युनिसिपल बॉन्ड, डिबेंचर के रूप में जारी करने की योजना बनाई है। इसे क्लाइमेट बॉन्ड्स इनिशिएटिव द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त ग्रीन बॉन्ड का अंकित मूल्य 1,000 रुपये है और इसकी अवधि 4 वर्ष (एसटीआरपीपी ए) और 5 वर्ष (एसटीआरपीपी बी) है, जिसमें कूपन दर 8.00% प्रति वर्ष (अर्ध-वार्षिक देय) और प्रभावी कूपन दर 8.16% प्रति वर्ष है।

200 करोड़ रुपये के इस सार्वजनिक निर्गम के अंतर्गत, बॉन्ड जारी करने की प्रक्रिया तीन अलग-अलग कोटा के अंतर्गत की जाएगी, अर्थात् (1) क्यूआईबी-60% (2) कॉर्पोरेट और एचएनआई-25% (3) रिटेल-15%। ग्रीन बॉन्ड के लिए प्रत्येक आवेदन की न्यूनतम राशि 10,000/- रुपये है और उसके बाद यह 1000/- रुपये के गुणकों में होगी।

इस ग्रीन बॉन्ड का सार्वजनिक निर्गम सोमवार, 06/10/2025 को खुलेगा और गुरुवार, 09/10/2025 को बंद होगा। 25/09/2025 को सायन्स सेन्टर में आयुक्त शालीनी अग्रवाल की अध्यक्षता में, सूरत के विभिन्न हितधारकों को ग्रीन बॉन्ड अभिदान और सूरत नगर निगम की राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर हरित पहलों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई।