सूरत : महाराजा अग्रसेन जयंती पर अग्रवाल समाज ट्रस्ट ने किया भव्य आयोजन

महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर रविवार को अग्रवाल समाज ट्रस्ट, घोड़दौड़ रोड की ओर से ग्रैंड मुरली हॉल (पुण्यभूमि के सामने) में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मीडिया प्रभारी सोनू अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ दोपहर 12:15 बजे महाराजा अग्रसेन जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, गीताबाल संस्कार और मेगा हाउजी जैसे सांस्कृतिक व मनोरंजक कार्यक्रम आयोजित किए गए।

शाम 4 बजे से आयोजित सम्मान समारोह में मुख्य जयंती अतिथि बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी उपस्थित रहे। उनके साथ अतिथि विशेष के रूप में किशोर बिंदल, संजय सरावगी, श्रवण अग्रवाल, मनोज गोयल और विनोद गोयल सहित अनेक गणमान्य लोग शामिल हुए।

रात्रि 8 बजे से शुरू हुए म्यूजिकल नाइट कार्यक्रम ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान समाज के वरिष्ठजन, महिलाएँ और बच्चे बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और आनंद लिया।

इस अवसर पर समाज के पूर्व अध्यक्ष सुशील बजाज, चेयरमैन श्याम खैतान, अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल, उपाध्यक्ष प्रदीप गाड़िया, जयंती मार्गदर्शक संजय जगनानी एवं सुनील गोयल, मुख्य संयोजक विनोद अग्रवाल (चिढ़ावा), सुनील अग्रवाल (आशीर्वाद), बजरंग अग्रवाल (लैंडमार्क), पवन गुप्ता, अजय बिदावतका, मंत्री राजकुमार जयबाबा, कोषाध्यक्ष गोवर्धन मोदी, महिला अध्यक्ष रेखा जालान, संरक्षक ज्योति अग्रवाल, युवा अध्यक्ष निखिल गर्ग सहित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों ने उपस्थिति दर्ज कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।