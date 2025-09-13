सूरत : अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा स्वास्थ्य पखवाड़े में चौथा कैंप आयोजित
स्व. द्वारिकाप्रसाद गोयल की पुण्यतिथि पर नेत्र चिकित्सा एवं हेल्थ चेकअप कैंप, लाभार्थियों को मिला नि:शुल्क उपचार
महाराजा अग्रसेन जयंती (2025) के उपलक्ष्य में अग्रवाल समाज ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य पखवाड़े के अंतर्गत शनिवार को चौथा कैंप आयोजित किया गया। यह कैंप स्व. द्वारिकाप्रसाद गोयल की पुण्यतिथि पर उनके पुत्रों प्रदीप गोयल, मनोज गोयल और सुनील गोयल (श्री श्याम फैशन) के सौजन्य से अग्रवाल समाज हेल्थ सेंटर पर संपन्न हुआ।
कैंप में डॉ. सागर साह की टीम ने हेल्थ चेकअप और नेत्र चिकित्सा सेवाएं प्रदान कीं। इस दौरान 59 लोगों ने परामर्श लिया, 25 लाभार्थियों को नि:शुल्क दवाइयां व चश्मे दिए गए और 12 लाभार्थियों को ऑपरेशन के लिए चुना गया। सभी चयनित ऑपरेशन अग्रवाल हेल्थ सेंटर पर नि:शुल्क कराए जाएंगे।
कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 10:30 बजे दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर अग्रवाल समाज अध्यक्ष रामप्रसाद अग्रवाल (कोकी भाई), रिलायंस मेड लेब नेशनल सेल हेड प्रदीप डीगी, विश्वनाथ पचेरिया, मुकेश लडिया, कैलाश कनोड़िया, गौरीशंकर अग्रवाल, सुशील मोदी और विमल झाझडिया उपस्थित रहे।
समारोह में अग्रवाल समाज ट्रस्ट के चेयरमैन श्याम खेतान, कमल गर्ग, हेल्थ सेंटर चेयरमैन श्रवण अग्रवाल, अरविंद गाड़िया, गोविंद सोंथलिया और अन्य गणमान्य अग्रबंधु भी शामिल हुए। हेल्थ सेंटर के फिजिशियन डॉ. शौनक मेहता को उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन हेल्थ सेंटर के प्रवेक्षक विनोद चिड़ावावाला ने किया और सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया।