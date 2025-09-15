सूरत : फोस्टा द्वारा पीएम मोदी का 75वां जन्मदिवस धूमधाम से मनाया जाएगा

सूरत। प्रधानमंत्री नरेन्द्रभाई मोदी के 75वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में फेडरेशन ऑफ सूरत ट्रेड एंड टेक्सटाइल एसोसिएशंस (फोस्टा) द्वारा मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट-1 में भव्य आयोजन किया जाएगा। यह संगठन सूरत शहर के 240 कपड़ा मार्केटों और लगभग 70,000 व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस अवसर पर सभी कपड़ा मार्केटों में जन्मदिवस को उत्सव की तरह मनाने की तैयारी की गई है।

फोस्टा अध्यक्ष कैलास हाकिम ने जानकारी देते हुए कहा कि फोस्टा द्वारा आयोजित “I LOVE INDIA” कार्यक्रम के अंतर्गत प्रधानमंत्री के “Vocal for Local” और “Make in India” के संकल्प को साकार करने के लिए सभी व्यापारी स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का प्रण करेंगे। इस अभियान की शुरुआत भारतीय ब्रांड की घड़ी पहनकर की जाएगी, जिससे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार सृजन में मदद मिलेगी।

इस अवसर पर केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहकर कार्यक्रम का उत्साहवर्धन करेंगे।आयोजन के मुख्य आकर्षण में मेगा ब्लड डोनेशन कैम्प होगा फोस्टा व तेरापंथ युवक परिषद द्वारा 9 कपड़ा मार्केटों में, हजारों यूनिट रक्त एकत्र करने का लक्ष्य।

कैंसर डिटेक्शन वेन द्वारा जांच होगी। फोस्टा और मारवाड़ी युवा मंच व रोटरी क्लब के सहयोग से 3 करोड़ की लागत से बनी विशेष वेन में ब्रेस्ट कैंसर, मेमोग्राफी सहित विभिन्न जांचें, विशेषज्ञ डॉ. विठ्लानी की टीम द्वारा होगी।

निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में सेवा हॉस्पिटल द्वारा ब्लड प्रेशर, शुगर, ब्लड ग्रुप, BMI आदि की जांच। ई-श्रम और आयुष्मान कार्ड हेल्पडेस्क से लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी और मौके पर कार्ड उपलब्ध कराए जायेगे।

हेपेटाइटिस B और C जांच होगी जिसमें नानावटी मैक्स हॉस्पिटल, मुंबई की विशेषज्ञ टीम द्वारा महंगी जांचें निःशुल्क होगी।

साइबर अपराध सूचना पुस्तिका का विमोचन होगा जिसमें विश्वनाथ क्रियेशन और हिमानी ग्रुप के सहयोग से तैयार पुस्तिका, जिसमें साइबर फ्रॉड से बचाव की विस्तृत जानकारी दी गई है।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य मध्यमवर्गीय परिवारों को महंगी चिकित्सा जांच और स्वास्थ्य सेवाएँ निःशुल्क उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम का विशेष आकर्षण “Vocal for Local” अभियान होगा। इस दौरान सभी कपड़ा मार्केट झूम मीटिंग और बड़े LED स्क्रीन के माध्यम से आपस में जुड़ेंगे। व्यापारी तिरंगे और बैनर के साथ प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएँ देंगे और स्वदेशी उत्पादों के उपयोग का सामूहिक संकल्प लेंगे।