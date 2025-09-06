लोकतेज WhatsApp channel
फोलो करने यहां क्लिक करें
सूरत

सूरत : परवत पाटिया वाटिका टाउनशिप के नए अध्यक्ष बने राकेश पुंगलिया

स्लम समिति के चेयरमैन विजय चौमाल ने गणेश पंडाल में पेश किया प्रस्ताव, सभी ने निर्विरोध चुना

On
सूरत : परवत पाटिया वाटिका टाउनशिप के नए अध्यक्ष बने राकेश पुंगलिया

सूरत। सूरत के परवत पाटिया क्षेत्र स्थित वाटिका टाउनशिप में राकेश पुंगलिया को सोसायटी का नया अध्यक्ष चुना गया है। गणेश पूजन पंडाल में सोसायटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति में हुए इस चुनाव में उन्हें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया।

स्थानिय पार्षद एवं नगर निगम में स्लम समिति के चेयरमैन विजय चौमाल ने राकेश पुंगलिया के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसे उपस्थित सभी लोगों ने जोरदार तालियों के साथ पारित किया।

पुंगलिया पिछले काफी समय से सोसायटी के विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से नेतृत्व कर रहे हैं। निवर्तमान अध्यक्ष जनार्दन लाटा के साथ उनका लंबा अनुभव भी रहा है, जिसके कारण वरिष्ठ सदस्यों ने उन्हें इस पद के लिए सबसे योग्य उम्मीदवार माना।

इस दौरान सभी 10 बिल्डिंगों के प्रतिनिधि मौजूद थे। विजय भादविया और महेश लखोटिया ने माला पहनाकर उनका स्वागत किया, जबकि ललित शर्मा और कमल प्रजापति ने उन्हें साफा पहनाया। मीनाक्षी मोदी ने शब्दमाला से नए अध्यक्ष का स्वागत किया। सभी सदस्यों ने एक साथ मिलकर नए अध्यक्ष के साथ सहयोग की भावना व्यक्त की।

Follow Us On Follow Us on Google NEws
Tags: Surat

Related Posts

सूरत : ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति ने वीएनएसजीयू, एपीएमसी और एसआरके का दौरा किया

सूरत : ज़िम्बाब्वे के उपराष्ट्रपति ने वीएनएसजीयू, एपीएमसी और एसआरके का दौरा किया

सूरत : ब्रह्माकुमारीज़ का राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान : गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी

सूरत : ब्रह्माकुमारीज़ का राष्ट्रीय रक्तदान महाअभियान : गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने की तैयारी

झवेरचंद मेघाणी की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘मेघाणी वंदना’ का आयोजन

झवेरचंद मेघाणी की 129वीं जयंती के उपलक्ष्य में ‘मेघाणी वंदना’ का आयोजन

सूरत :  अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत

सूरत :  अग्रवाल समाज पर्वत पाटिया भवन में महाराजा अग्रसेन जयंती महोत्सव की शुरुआत